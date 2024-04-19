Kars'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, kentte daha önce iki aile arasında çıkan ve bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin, Sukapı Mahallesi'nde karşılaşan taraflar tartıştı.

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