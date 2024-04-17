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        Kars'ta keklik avlayan 2 kişiye 57 bin 406 lira ceza kesildi

        Kars'ta yasa dışı keklik avladığı tespit edilen 2 kişiye 57 bin 406 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 09:24 Güncelleme: 17.04.2024 - 09:24
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        Kars'ta keklik avlayan 2 kişiye 57 bin 406 lira ceza kesildi
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        Kars'ta yasa dışı keklik avladığı tespit edilen 2 kişiye 57 bin 406 lira ceza kesildi.

        Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Kars Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı (HAYDİ) ekipleri kentin çeşitli noktalarında koruma kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.

        Ekipler, Selim-Sarıkamış arasında yasa dışı av yapıldığı ihbarı üzerine çalışma yaptı.

        Bu kapsamda Sarıkamış kırsalında yasa dışı keklik avladığı tespit edilen 2 kişi suçüstü yakalandı.

        Kafes avcılığı yaparken yakalanan 2 kişiye, toplam 57 bin 406 lira ceza uygulandı.

        Zanlıların avladıkları 12 kınalı keklik doğaya salındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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