Kars'ta keklik avlayan 2 kişiye 57 bin 406 lira ceza kesildi

Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Kars Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı (HAYDİ) ekipleri kentin çeşitli noktalarında koruma kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.

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