Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta gözlük kabına uyuşturucu gizleyen zanlı tutuklandı

        Kars'ta narkotik dedektör köpeği "Daxo" desteğiyle yapılan operasyonda gözlük kabına uyuşturucu gizleyen zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 10:38 Güncelleme: 16.04.2024 - 10:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta gözlük kabına uyuşturucu gizleyen zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kars'ta narkotik dedektör köpeği "Daxo" desteğiyle yapılan operasyonda gözlük kabına uyuşturucu gizleyen zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik başlattığı çalışmasını sürdürüyor.

        Polislerce şüphe üzerine durdurulan T.B. yönetimindeki otomobilde narkotik dedektör köpeği "Daxo" desteğiyle yapılan aramada, gözlük kabının içerisine gizlenmiş vaziyette 97,02 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan T.B (44), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Babaannesini ziyarete giderken sırtından vuruldu!
        Babaannesini ziyarete giderken sırtından vuruldu!
        Tarihi 'sus payı' davasının ilk gününde neler yaşandı?
        Tarihi 'sus payı' davasının ilk gününde neler yaşandı?
        Biden ailesi 2023'te ne kadar kazandı?
        Biden ailesi 2023'te ne kadar kazandı?
        "Çelme takacak rakip yok"
        "Çelme takacak rakip yok"
        Elektriklide Çin-Avrupa işbirliği
        Elektriklide Çin-Avrupa işbirliği
        Santos'un ardından kadroda değişim!
        Santos'un ardından kadroda değişim!
        Threads Türkiye'de kullanılamayacak!
        Threads Türkiye'de kullanılamayacak!
        Akşam egzersizi önerisi!
        Akşam egzersizi önerisi!
        Cezası belli oldu
        Cezası belli oldu
        Müzisyeni dövüp, çarşafla boğdular! Yüzük vahşeti!
        Müzisyeni dövüp, çarşafla boğdular! Yüzük vahşeti!
        Arda'nın geleceği merak konusu
        Arda'nın geleceği merak konusu
        4 yılda yüzde 4515 arttı
        4 yılda yüzde 4515 arttı
        Mehmet Ayan yazdı: B.A.Y geçmedi!
        Mehmet Ayan yazdı: B.A.Y geçmedi!
        Yusuf, 6 yaşındaydı... 23 saat sonra büyük acı!
        Yusuf, 6 yaşındaydı... 23 saat sonra büyük acı!
        24'ü yakalandı, 1'i firarda! Geri gönderme merkezinden kaçtılar!
        24'ü yakalandı, 1'i firarda! Geri gönderme merkezinden kaçtılar!
        Dünürler ölüme birlikte gitti! Katliam gibi kaza: 4 ölü!
        Dünürler ölüme birlikte gitti! Katliam gibi kaza: 4 ölü!
        Önce tatil sonra telafi çalışması
        Önce tatil sonra telafi çalışması
        Suçlu kim?
        Suçlu kim?
        Kabine Toplantısı bugün! Gündemde sıcak konular
        Kabine Toplantısı bugün! Gündemde sıcak konular
        Sarsıcı iklim değişikliği raporu
        Sarsıcı iklim değişikliği raporu

        Benzer Haberler

        Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger, mazbatasını aldı:
        Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger, mazbatasını aldı:
        Motosiklet kazasında hayatını kaybeden polis memurunun cenazesi Kars'ta top...
        Motosiklet kazasında hayatını kaybeden polis memurunun cenazesi Kars'ta top...
        Obsidiyen zengini Sarıkamış'ta öğrenciler volkanik camdan ürünler tasarlıyo...
        Obsidiyen zengini Sarıkamış'ta öğrenciler volkanik camdan ürünler tasarlıyo...
        Kars'ta nisanda kar etkili oldu
        Kars'ta nisanda kar etkili oldu
        Kars'ta yaralı bulunan kızıl şahin tedavisinin ardından doğaya salınacak
        Kars'ta yaralı bulunan kızıl şahin tedavisinin ardından doğaya salınacak
        Buzları erimeye devam eden Çıldır Gölü dronla görüntülendi
        Buzları erimeye devam eden Çıldır Gölü dronla görüntülendi