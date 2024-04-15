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        Motosiklet kazasında hayatını kaybeden polis memurunun cenazesi Kars'ta toprağa verildi

        İstanbul'da motosikletiyle geçirdiği kazada vefat eden polis memuru Rıdvan Yıldız, memleketi Kars'ın Sarıkamış ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 14:20 Güncelleme: 15.04.2024 - 14:20
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        Motosiklet kazasında hayatını kaybeden polis memurunun cenazesi Kars'ta toprağa verildi
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        İstanbul'da motosikletiyle geçirdiği kazada vefat eden polis memuru Rıdvan Yıldız, memleketi Kars'ın Sarıkamış ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

        Sarıkamış Emniyet Müdürlüğü binası önünde Rıdvan Yıldız için cenaze töreni düzenlendi.

        İstasyon Mahallesi Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Yıldız'ın cenazesi İstasyon Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Cenaze törenine, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Sarıkamış Cumhuriyet Savcısı Sayın Ömer Faruk Gözeger, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alim Burak Çelik, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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