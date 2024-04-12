Kars'ın kar sularıyla canlanan eşsiz doğasında ilkbahar güzelliği

Kaya kartalı ve kızıl şahinler de çayırlık alanlarda av peşinde görüntülendi.

Martı, balıkçıl, yeşilbaş ördek ve angut gibi kuşlar sulak alanlarda beslenirken kızıl sincaplar da ormanda görülmeye başladı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, ilkbaharın etkisiyle karlar yavaş yavaş erirken canlanan doğada çok sayıda kızıl sincap ve çeşitli kuş türleri görülmeye başlandı.

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