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        Kars'ın kar sularıyla canlanan eşsiz doğasında ilkbahar güzelliği

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, ilkbaharın etkisiyle karlar yavaş yavaş erirken canlanan doğada çok sayıda kızıl sincap ve çeşitli kuş türleri görülmeye başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 15:44 Güncelleme: 12.04.2024 - 15:44
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        Kars'ın kar sularıyla canlanan eşsiz doğasında ilkbahar güzelliği
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, ilkbaharın etkisiyle karlar yavaş yavaş erirken canlanan doğada çok sayıda kızıl sincap ve çeşitli kuş türleri görülmeye başlandı.

        İlkbaharda etkili olan yoğun kar yağışıyla kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu ilçede, son günlerde havaların ısınmasıyla karlar erimeye doğa canlanmaya başladı.

        Karların erimesiyle Hançerli Düzünde büyük göletler oluştu.

        Martı, balıkçıl, yeşilbaş ördek ve angut gibi kuşlar sulak alanlarda beslenirken kızıl sincaplar da ormanda görülmeye başladı.

        Kaya kartalı ve kızıl şahinler de çayırlık alanlarda av peşinde görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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