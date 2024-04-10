Erzurum, Kars ve Ardahan'da bayramlaşma programı düzenlendi

Erzurum, Kars ve Ardahan'da Ramazan Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Erzurum'da Vali Mustafa Çiftçi, Ulu Cami'de kılınan bayram namazının ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

Vali Çiftçi daha sonra İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ile İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törene katılarak, Mehmetçik'in bayramını kutladı.

Buradan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ile Polisevine geçen Çiftçi, polislerle bayramlaşıp sohbet etti.

- Kars

Kars'ta, Hükümet Konağı'nda düzenlenen törene katılan Vali Ziya Polat, davetlilerle tek tek bayramlaştı.

Vali Polat, burada yaptığı konuşmada, yardımlaşma, dayanışma, paylaşma duygularının zirveye ulaştıran, kardeşlik, dostluk ve sevgi bağlarımızı güçlendiren, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olan ramazan ayını geride bırakarak Ramazan Bayramı'na erişmenin sevincini yaşadıklarını söyledi.

Bayramların milli ve dini inançların, örf ve adetleri süsleyip yüzyıllar boyu özenle örülmüş değerlerin yaşatılması ve kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağladığını anlatan Polat, "Ramazan ayının taçlandırıldığı gün olan Ramazan Bayramının, bütün vatandaşlarımızın, yoksullarla, mağdurlarla, ihtiyaç sahibi insanlarla dayanışma ve yardımlaşmasına vesile olması, bu mübarek günün anlamına anlam katacaktır. Bayramın önemini hatırlattığı güzel değerlerin, bir arada yaşama şuurumuzu güçlendiren hasletlerin, sadece bayram günleri ile sınırlı kalmamasını ve yılın tüm günlerinde toplumumuzu kuşatmasını temenni ediyorum." diye konuştu.