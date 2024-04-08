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        Kars'ta bayram öncesi tatlı mesai başladı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde tatlı imalathanelerinde bayram siparişlerini yetiştirmek için hummalı çalışma başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 11:44 Güncelleme: 08.04.2024 - 11:44
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        Kars'ta bayram öncesi tatlı mesai başladı
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        Kars’ın Sarıkamış ilçesinde tatlı imalathanelerinde bayram siparişlerini yetiştirmek için hummalı çalışma başladı.

        İlçede tatlı imalatı yapan işletmeler, 9 günlük bayram tatilinde vatandaşların taleplerini karşılamak için yoğun bir tatlı mesaisinin içine girdi.

        Müşterilerini memnun etmek için hünerlerini ortaya koyan ustalar, ürettikleri çeşit çeşit tatlıları vatandaşların beğenisine sunuyor.

        İmalathanede büyük emek ve özenle hazırlanan tatlılar ile kuru pastalar pastanelerdeki raflarda yerini almaya başladı.

        Baklava ustası Ömer Yıldız, Ramazan ayının başlamasıyla tatlıya aşırı talep olduğunu belirterek, şimdi de bayram için yoğun tempo içine girdiklerini söyledi.

        Bayram için vatandaşların sipariş ve taleplerine göre geniş çaplı hazırlık yaptıklarını belirten Yıldız, "Bayram hazırlıkları içerisindeyiz. Tatlı ve kuru pasta çeşitlerimizi hazırlıyoruz. Vatandaşlara hizmet için elimizden geleni yapıyoruz. Baklava, şekerpare, kemalpaşa, tulumba, halka tatlısı, kadayıfın fıstıklısı gibi çok fazla çeşit hazırladık. Şimdiden vatandaşların tatlı tadında bayram geçirmelerini diliyoruz." dedi.

        Pastane işletmecisi Yavuz Yıldız da yoğun bir çalışma içinde olduklarını ifade ederek, "Bu bayrama hazırlık için baklava ve pasta çeşitlerimiz çok fazla. Bereketli bir ramazan geçirdik. Şu anda gayet iyi, arife günü bizim için önemli oda iyi geçti mi inşallah çok güzel olur." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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