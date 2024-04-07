Kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu Selim-Göle kara yolu ulaşıma açıldı

Ekipler, kar yağışının etkili olduğu bölgede sürücülere dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Nisan ayına rağmen kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu bölgede 1 greyder, 1 kepçe ve 1 rotatifle çalışma yürüten ekipler, 1700 rakımdaki Kızılgedik Geçidi'nde yolda biriken karları temizlemekte zorluk çekti.

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