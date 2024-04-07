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        Kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu Selim-Göle kara yolu ulaşıma açıldı

        Kars'ın Selim ilçesi ile Ardahan'ın Göle ilçesi arasındaki kara yolu, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu trafiğe açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 10:47 Güncelleme: 07.04.2024 - 10:47
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        Kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu Selim-Göle kara yolu ulaşıma açıldı
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        Kars'ın Selim ilçesi ile Ardahan'ın Göle ilçesi arasındaki kara yolu, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu trafiğe açıldı.

        Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, aralık ayında etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan Selim-Göle kara yolunda çalışma başlattı.

        Nisan ayına rağmen kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu bölgede 1 greyder, 1 kepçe ve 1 rotatifle çalışma yürüten ekipler, 1700 rakımdaki Kızılgedik Geçidi'nde yolda biriken karları temizlemekte zorluk çekti.

        Ekipler, yaklaşık 1 hafta süren çalışma sonucu iki ilçe arasındaki mesafeyi kısaltan Selim-Göle kara yolunu ulaşıma açtı.

        Ekipler, kar yağışının etkili olduğu bölgede sürücülere dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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