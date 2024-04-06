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        Kars'ta "Cumhuriyet'in 100. Yılında Kadın" adlı tiyatro oyunu sahnelendi

        Kars'ta üniversite öğrencilerince hazırlanan "Cumhuriyet'in 100. Yılında Kadın" temalı tiyatro oyunu beğeniye sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 16:15 Güncelleme: 06.04.2024 - 16:15
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        Kars'ta "Cumhuriyet'in 100. Yılında Kadın" adlı tiyatro oyunu sahnelendi
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        Kars'ta üniversite öğrencilerince hazırlanan "Cumhuriyet'in 100. Yılında Kadın" temalı tiyatro oyunu beğeniye sunuldu.

        Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalı öğrencilerince Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan tiyatro oyunu, Kars İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde seyirciyle buluştu.

        Moliere'in 1662 yılında yazdığı "Kadınlar Mektebi" adlı oyunundan esinlenilerek hazırlanan oyunda, kadınların geleneğe bağlı belirlenen rolleri reddetmeleri ve kimliklerini bulmaları anlatıldı.

        KAÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Emre Yalçın, AA muhabirine, bu yıl Cumhuriyet'in 100. yılına hitaben 3 oyun hazırladıklarını söyledi.

        Oyunun önemini anlatan Yalçın, "Cumhuriyet'imiz kadınların seçme ve seçilme hakkından eğitime birçok hakkı elde etmelerini sağladı. Biz bu oyunu güncelleyerek çağdaş bir yorumla bu klasik eseri tekrar sahneye koyduk." dedi.

        Fakültenin Sahne Sanatları Bölümü üçüncü sınıf öğrencilerinden Edisan Büyükcan, 17. yüzyılda yazılmasına rağmen her dönem kadının eğitimine dikkati çeken oyunu özellikle Cumhuriyet'in 100. yılında Karslılarla buluşturmayı ve kadınların her alanda etkin, yetkin birey olabileceğini göstermeyi amaçladıklarını söyledi.

        Oyuna gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirten Büyükcan, "Biz oynarken çok keyif aldık, oynarken çok güzel süreçler yaşadık. Kadınımıza her daim değer vereceğiz." ifadelerini kullandı.

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