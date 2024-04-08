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        Kars'ta sis etkili oldu

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde aralıklarla yağan yağmurun ardından sis etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 10:47 Güncelleme: 08.04.2024 - 10:47
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        Kars'ta sis etkili oldu
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde aralıklarla yağan yağmurun ardından sis etkili oldu.

        Sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü, bina ve araçlar sis arasında kaldı.

        Görüş mesafesinin düşmesiyle araçlar kontrollü şekilde ilerleyebildi.

        Araç sürücüsü Kemal Doğan, sabah saatlerinde aşırı sis oluştuğunu belirterek, "Görüş mesafesi 20 metreye düştü. Sürücülerin dikkat etmesi lazım, herhangi bir kazaya meyil vermesinler." dedi.

        Bölgede bir süre daha sis ve yağışların etkili olacağı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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