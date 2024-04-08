Kars'ta sis etkili oldu
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde aralıklarla yağan yağmurun ardından sis etkili oldu.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde aralıklarla yağan yağmurun ardından sis etkili oldu.
Sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü, bina ve araçlar sis arasında kaldı.
Görüş mesafesinin düşmesiyle araçlar kontrollü şekilde ilerleyebildi.
Araç sürücüsü Kemal Doğan, sabah saatlerinde aşırı sis oluştuğunu belirterek, "Görüş mesafesi 20 metreye düştü. Sürücülerin dikkat etmesi lazım, herhangi bir kazaya meyil vermesinler." dedi.
Bölgede bir süre daha sis ve yağışların etkili olacağı öğrenildi.
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