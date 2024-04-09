Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Firari hükümlü, kaçtığı ormanda yakalandı

        KARS'ınSarıkamış ilçesinde 27 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 10:31 Güncelleme: 09.04.2024 - 10:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Firari hükümlü, kaçtığı ormanda yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KARS'ınSarıkamış ilçesinde 27 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü S.S. (44), jandarmayı görünce kaçtığı ormanda yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' ve 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçundan 27 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S.'nin Sarıkamış ilçesindeki bir çiftlikte saklandığını belirledi. Ekipler, söz konusu adrese baskın yaptı. Ekipleri gören S.S., ormana kaçtı. Kısa süreli takip sonrası S.S. yakalanıp, gözaltına alındı. Hükümlü, İlçe Jandarma Komutanlığı'nda yapılan işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Yakalandığı sırada kimliğini ibraz edemeyen S.S.'ye ayrıca 977 lira idari para cezası kesildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ticaret Bakanlığı açıkladı: Türkiye'den İsrail'e ihracat kısıtlaması
        Ticaret Bakanlığı açıkladı: Türkiye'den İsrail'e ihracat kısıtlaması
        Aralarında doktorlar da var! 200 liralık kiti 20 bin TL'ye satmışlar!
        Aralarında doktorlar da var! 200 liralık kiti 20 bin TL'ye satmışlar!
        Süper Kupa'da Kerem iddiası!
        Süper Kupa'da Kerem iddiası!
        Bayramı sağlıklı geçirmek için 5 önemli kural!
        Bayramı sağlıklı geçirmek için 5 önemli kural!
        Yılın ilk Güneş tutulması böyle izlendi
        Yılın ilk Güneş tutulması böyle izlendi
        Hiçliğin ortasındaki hayalet ada!
        Hiçliğin ortasındaki hayalet ada!
        Obruk riski taşıyan 16 kent açıklandı!
        Obruk riski taşıyan 16 kent açıklandı!
        Türk filmleri düşüşte
        Türk filmleri düşüşte
        İngiltere'de polis, silah ruhsatı almak isteyenlerin eşleriyle de mülakat yapmaya başladı
        İngiltere'de polis, silah ruhsatı almak isteyenlerin eşleriyle de mülakat yapmaya başladı
        Sevgilisine kavuştu
        Sevgilisine kavuştu
        Anne, baba ve çocuğu öldürüp yakmıştı! Caniyle ilgili sıcak gelişme!
        Anne, baba ve çocuğu öldürüp yakmıştı! Caniyle ilgili sıcak gelişme!
        Bahar yorgunluğuna karşı 10 etkili öneri
        Bahar yorgunluğuna karşı 10 etkili öneri
        5 bölge için sağanak uyarısı!
        5 bölge için sağanak uyarısı!
        Dünya "en sıcak mart" ayını yaşadı
        Dünya "en sıcak mart" ayını yaşadı
        "İnsanlara faydalı olmak için bu yola girdim"
        "İnsanlara faydalı olmak için bu yola girdim"
        Havaalanında yakalandılar
        Havaalanında yakalandılar
        Devir teslim töreninde tartışma
        Devir teslim töreninde tartışma
        YSK'dan Hatay kararı
        YSK'dan Hatay kararı
        Fenerbahçe'den Mehmet Büyükekşi'ye sorular!
        Fenerbahçe'den Mehmet Büyükekşi'ye sorular!
        TFF açıkladı: Seçim 18 Temmuz'da!
        TFF açıkladı: Seçim 18 Temmuz'da!

        Benzer Haberler

        Kars'ta bayram öncesi tatlı mesai başladı
        Kars'ta bayram öncesi tatlı mesai başladı
        Kars'ta sis etkili oldu
        Kars'ta sis etkili oldu
        Kars'ta tandır ve fırınlar bayramlık ekmek için yakıldı
        Kars'ta tandır ve fırınlar bayramlık ekmek için yakıldı
        Kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu Selim-Göle kara yolu ulaşıma açıldı
        Kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu Selim-Göle kara yolu ulaşıma açıldı
        Kars'a nisanda kar yağdı
        Kars'a nisanda kar yağdı
        Kars'ta "Cumhuriyet'in 100. Yılında Kadın" adlı tiyatro oyunu sahnelendi
        Kars'ta "Cumhuriyet'in 100. Yılında Kadın" adlı tiyatro oyunu sahnelendi