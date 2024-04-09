Firari hükümlü, kaçtığı ormanda yakalandı

KARS'ınSarıkamış ilçesinde 27 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü S.S. (44), jandarmayı görünce kaçtığı ormanda yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' ve 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçundan 27 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S.'nin Sarıkamış ilçesindeki bir çiftlikte saklandığını belirledi. Ekipler, söz konusu adrese baskın yaptı. Ekipleri gören S.S., ormana kaçtı. Kısa süreli takip sonrası S.S. yakalanıp, gözaltına alındı. Hükümlü, İlçe Jandarma Komutanlığı'nda yapılan işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Yakalandığı sırada kimliğini ibraz edemeyen S.S.'ye ayrıca 977 lira idari para cezası kesildi.