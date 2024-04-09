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        Kars'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

        Kars'ın Akyaka ilçesinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 17:05 Güncelleme: 09.04.2024 - 17:05
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        Kars'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
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        Kars'ın Akyaka ilçesinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

        İlçenin 2 bin 83 rakımlı İbiş köyü, nisan ayında karla kaplandı. İlçe merkezine 35 kilometre uzaklıktaki köye kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

        Köyde beyaza bürünen doğada akarsularda yiyecek arayan yeşilbaş ördekler de görüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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