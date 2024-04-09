Kars'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
Kars'ın Akyaka ilçesinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.
Kars'ın Akyaka ilçesinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.
İlçenin 2 bin 83 rakımlı İbiş köyü, nisan ayında karla kaplandı. İlçe merkezine 35 kilometre uzaklıktaki köye kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Köyde beyaza bürünen doğada akarsularda yiyecek arayan yeşilbaş ördekler de görüldü.
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