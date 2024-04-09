Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta firari hükümlü ormanda kovalamaca sonucu yakalandı

        Kars'ta 27 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, gizlendiği çiftlikte jandarma ekiplerini görünce kaçmaya çalışırken kovalamaca sonucu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 12:33 Güncelleme: 09.04.2024 - 12:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta firari hükümlü ormanda kovalamaca sonucu yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kars'ta 27 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, gizlendiği çiftlikte jandarma ekiplerini görünce kaçmaya çalışırken kovalamaca sonucu yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanması amacıyla yapılan çalışmalar neticesinde, "Bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık ve hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 27 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S'nin (43) yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yeri tespit edilen S.S'nin gizlendiği çiftliğe operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerini fark eden hükümlü, buradan çıkıp ormanlık alanda kaçmaya çalıştı.

        S.S, kovalamaca sonucu jandarma ekiplerince yakalandı.

        Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi

        S.S'ye yakalama esnasında kimliğini ibraz etmemesi sebebiyle de 977 lira idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        4.5 aydır kapalıydı! O yol ulaşıma açıldı! "Bu yol hiç kapanmasın!"
        4.5 aydır kapalıydı! O yol ulaşıma açıldı! "Bu yol hiç kapanmasın!"
        O ülkede bazı dans müzikleri yasaklanıyor
        O ülkede bazı dans müzikleri yasaklanıyor
        İstanbul'da 2 kişi ölmüştü! Kanlı düello kamerada!
        İstanbul'da 2 kişi ölmüştü! Kanlı düello kamerada!
        Ronaldo çılgına döndü!
        Ronaldo çılgına döndü!
        Süper Kupa: Fenerbahçe ceza alacak mı?
        Süper Kupa: Fenerbahçe ceza alacak mı?
        Havalar ısındı, zamanı geldi! Bu hatalara düşmeyin...
        Havalar ısındı, zamanı geldi! Bu hatalara düşmeyin...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        'Fakirlik belgesi' tepkisi
        'Fakirlik belgesi' tepkisi
        Süper Kupa'da Kerem iddiası!
        Süper Kupa'da Kerem iddiası!
        Hiçliğin ortasındaki hayalet ada!
        Hiçliğin ortasındaki hayalet ada!
        Aralarında doktorlar da var! 200 liralık kiti 20 bin TL'ye satmışlar!
        Aralarında doktorlar da var! 200 liralık kiti 20 bin TL'ye satmışlar!
        Sevgilisine kavuştu
        Sevgilisine kavuştu
        Pitbull saldırısında yaralandı! 28 dikiş atıldı
        Pitbull saldırısında yaralandı! 28 dikiş atıldı
        Bayramı sağlıklı geçirmek için 5 önemli kural!
        Bayramı sağlıklı geçirmek için 5 önemli kural!
        Ticaret Bakanlığı açıkladı: Türkiye'den İsrail'e ihracat kısıtlaması
        Ticaret Bakanlığı açıkladı: Türkiye'den İsrail'e ihracat kısıtlaması
        Havaalanında yakalandılar
        Havaalanında yakalandılar
        Yılın ilk Güneş tutulması böyle izlendi
        Yılın ilk Güneş tutulması böyle izlendi
        Obruk riski taşıyan 16 kent açıklandı!
        Obruk riski taşıyan 16 kent açıklandı!
        Lahmacun tartışması iş yerine yaylım ateşiyle bitti!
        Lahmacun tartışması iş yerine yaylım ateşiyle bitti!
        İngiltere'de polis, silah ruhsatı almak isteyenlerin eşleriyle de mülakat yapmaya başladı
        İngiltere'de polis, silah ruhsatı almak isteyenlerin eşleriyle de mülakat yapmaya başladı

        Benzer Haberler

        Kars'ta "baharın müjdecisi" çiçekler açmaya başladı
        Kars'ta "baharın müjdecisi" çiçekler açmaya başladı
        Firari hükümlü, kaçtığı ormanda yakalandı
        Firari hükümlü, kaçtığı ormanda yakalandı
        Kars'ta bayram öncesi tatlı mesai başladı
        Kars'ta bayram öncesi tatlı mesai başladı
        Kars'ta sis etkili oldu
        Kars'ta sis etkili oldu
        Kars'ta tandır ve fırınlar bayramlık ekmek için yakıldı
        Kars'ta tandır ve fırınlar bayramlık ekmek için yakıldı
        Kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu Selim-Göle kara yolu ulaşıma açıldı
        Kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu Selim-Göle kara yolu ulaşıma açıldı