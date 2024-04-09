Kars'ta firari hükümlü ormanda kovalamaca sonucu yakalandı

İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanması amacıyla yapılan çalışmalar neticesinde, "Bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık ve hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 27 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S'nin (43) yakalanması için çalışma başlatıldı.

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