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        "Hudut kartalları" Ramazan Bayramı'nda da vatan nöbetinde

        CÜNEYT ÇELİK/HÜSEYİN YILDIZ - Türkiye-İran sınırında görevli "hudut kartalları", Ramazan Bayramı'nı ailelerinden uzakta nöbet arkadaşlarıyla geçiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 09:19 Güncelleme: 10.04.2024 - 09:19
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        "Hudut kartalları" Ramazan Bayramı'nda da vatan nöbetinde
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        CÜNEYT ÇELİK/HÜSEYİN YILDIZ - Türkiye-İran sınırında görevli "hudut kartalları", Ramazan Bayramı'nı ailelerinden uzakta nöbet arkadaşlarıyla geçiriyor.

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde görev yapan Mehmetçik, Ramazan Bayramı'nda da görevinin başında. Bayram sabahında içtima alanında bir araya gelen askerler, ailelerinden uzakta komutanlarıyla bayramlaştı.

        Yerli teknolojik cihaz ve silahlarla sınır güvenliğini 7 gün 24 saat esasına göre sağlayan "hudut kartalları", zorlu iklim koşullarına rağmen görevlerini başarıyla sürdürüyor.

        Mehmetçik, yerli imkanlarla üretilen termal kameraların yanı sıra çevre gözetleme radarlarıyla gece gündüz, her türlü iklim ve hava şartında sınır güvenliğini sağlıyor.

        Türkiye-İran sınır hattı boyunca uzanan 3 metre yüksekliğinde, 30 santimetre kalınlığındaki bloklardan oluşan modüler duvarın ardında devriye gezen Mehmetçik, terör ve kaçakçılık faaliyetleri ile yasa dışı geçişlerin önlenmesinde önemli görev üstleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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