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        Kars'ta kavga ihbarına giden polislere sürpriz kutlama

        Kars'ın Kağızman ilçesinde kavga ihbarına giden polisler, meşale ve pasta sürpriziyle karşılaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 23:17 Güncelleme: 10.04.2024 - 23:17
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        Kars'ta kavga ihbarına giden polislere sürpriz kutlama
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        Kars'ın Kağızman ilçesinde kavga ihbarına giden polisler, meşale ve pasta sürpriziyle karşılaştı.

        Toprakkale Mahallesi'nde kavga olduğu yönünde ihbar alan polis ekipleri, bölgeye sevk edildi.

        İhbar yerine ulaşan ekipler, Türk PolisTeşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla kendileri için hazırlanan sürprizle karşılaştı.

        Mahalle Muhtarı Sinan Bayşar ve mahalleli tarafından karşılanan ekiplere, meşale ve pasta sürprizi yapıldı. Bayşar, ihbara gelen polis ekiplerine çiçek takdim etti.

        Bayşar, AA muhabirine, Türk PolisTeşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü kutlayarak, "Can ve mal güvenliğimizi canı pahasına 7/24 koruyan polislerimizin yüzünü güldürmek için böyle bir organizasyon düzenledik. Polislerimiz her zaman yanımızda, onlara sonsuz teşekkür ederiz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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