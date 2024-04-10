Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars ve Ardahan'da Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Kars ve Ardahan'da Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 17:35 Güncelleme: 10.04.2024 - 17:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars ve Ardahan'da Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kars ve Ardahan'da Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü kutlandı.

        Kars İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi.

        Atatürk Anıtı’na İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka’nın çelenk sunumuyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.

        Kars Şehitliği'nde devam eden programda Sultan Alpaslan Camisi Müezzin Kayyımı Gürkan Gürün tarafından Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi. Kabirleri başında anılan şehitler için karanfil bırakıldı.

        Törenlere AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar, MHP İl Başkanı Tolga Adıgüzel, Kars Şehit ve Gazi Aileleri Dernek Başkanı Muhsin Ağçay, daire amirleri ve polis memurları katıldı.

        İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak "Köklü bir geçmişe, tecrübe ve birikime sahip olan, tarihi başarıyla dolu Türk Polis Teşkilatımız 179 yıldır, büyük fedakarlık, sabır ve cesaretle, halkımızın huzur ve mutluluğunu, can ve mal güvenliğini sağlamayı, devletimizin bölünmez bütünlüğünü hedef alan tehdit ve tehlikelere karşı canı pahasına mücadele etmeyi kendisine vazife edinerek suçluların yakalanması, suçların önlenmesi ve aydınlatılmasında görevinin gerektirdiği sorumluluk bilinciyle her geçen gün kendini geliştirip yenilemektedir." dedi.

        - Sarıkamış

        Sarıkamış ilçesinde de Türk Polis Teşkilatının 179'uncu kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası kapsamında tören düzenlendi.

        Hükümet Konağı önünde yapılan törende, İlçe Emniyet Müdürü Canan Altınkaya, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden törene, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alim Burak Çelik, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, emniyet mensupları, mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı.

        İlçe Emniyet Müdürü Altınkaya, emniyet mensuplarını tebrik etti.

        - Ardahan

        Ardahan'da da Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası kapsamında tören düzenlendi.

        Valilik bahçesinde Atatürk Anıtı önündeki çelenk sunma programına, Vali Vekili Şahin Demir, İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener ve polisler katıldı.

        Törenin ardından müdürlük binasındaki bayramlaşma programında polisler bayramlaştı.

        Ardından kent merkezinde polis araçlarından oluşan araç konvoyu düzenlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Erdoğan'dan siyasi liderlere bayram telefonu
        Erdoğan'dan siyasi liderlere bayram telefonu
        Boşandığı eşinin kocası ile annesini vurdu! Kapıdaki dehşet!
        Boşandığı eşinin kocası ile annesini vurdu! Kapıdaki dehşet!
        İstanbul'da şaşırtan trafik!
        İstanbul'da şaşırtan trafik!
        Adem Amca'dan Yaren leyleğe bayram hediyesi!
        Adem Amca'dan Yaren leyleğe bayram hediyesi!
        Anne ve babasının elini öpecekti! Evlat acısı!
        Anne ve babasının elini öpecekti! Evlat acısı!
        İsviçre, Ukrayna Barış Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak
        İsviçre, Ukrayna Barış Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak
        ABD'de enflasyon rakamları açıklandı
        ABD'de enflasyon rakamları açıklandı
        Solingen saldırganı tutuklandı
        Solingen saldırganı tutuklandı
        Bodrum'dan Antalya'ya... Sahillerde bayram yoğunluğu!
        Bodrum'dan Antalya'ya... Sahillerde bayram yoğunluğu!
        Kazakistan'da sel felaketi
        Kazakistan'da sel felaketi
        Ayrılık kararı!
        Ayrılık kararı!
        Bursa'da kaydedildi! 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu
        Bursa'da kaydedildi! 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        Olympiakos'un öne çıkanları!
        Olympiakos'un öne çıkanları!
        Sadece dikkatli insanların görebileceği 10 gizli detay!
        Sadece dikkatli insanların görebileceği 10 gizli detay!
        'Kızılcık Şerbeti'nin Cannes çıkarması
        'Kızılcık Şerbeti'nin Cannes çıkarması
        Bağırsak sağlığı onu da etkiliyor! Neden kefir tüketmelisiniz?
        Bağırsak sağlığı onu da etkiliyor! Neden kefir tüketmelisiniz?
        Dünyanın çalışan en yaşlı modeli!
        Dünyanın çalışan en yaşlı modeli!
        3 Türk takımı ilk 100'e girdi!
        3 Türk takımı ilk 100'e girdi!
        "Sağlıklı ve mutlu nice bayramlara"
        "Sağlıklı ve mutlu nice bayramlara"

        Benzer Haberler

        Kars'ta asırlık bayram geleneği sürdürülüyor
        Kars'ta asırlık bayram geleneği sürdürülüyor
        Erzurum, Kars ve Ardahan'da bayramlaşma programı düzenlendi
        Erzurum, Kars ve Ardahan'da bayramlaşma programı düzenlendi
        "Hudut kartalları" Ramazan Bayramı'nda da vatan nöbetinde
        "Hudut kartalları" Ramazan Bayramı'nda da vatan nöbetinde
        Kars'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
        Kars'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
        Kars'ta firari hükümlü ormanda kovalamaca sonucu yakalandı
        Kars'ta firari hükümlü ormanda kovalamaca sonucu yakalandı
        Kars'ta "baharın müjdecisi" çiçekler açmaya başladı
        Kars'ta "baharın müjdecisi" çiçekler açmaya başladı