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        Kars'ta tarihin canlandırıldığı "Kanlı Tabya" bayramda da ziyaretçilerini bekliyor

        CÜNEYT ÇELİK - Türkiye'deki üç interaktif müze arasında yer alan Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi, bayramda da ziyaretçilerini bekliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 11:04 Güncelleme: 11.04.2024 - 11:04
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        Kars'ta tarihin canlandırıldığı "Kanlı Tabya" bayramda da ziyaretçilerini bekliyor
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        CÜNEYT ÇELİK - Türkiye'deki üç interaktif müze arasında yer alan Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi, bayramda da ziyaretçilerini bekliyor.

        Osmanlı devletinin 18'inci yüzyılın başlarında doğu sınırlarının korunması için inşa ettiği ve Osmanlı-Rus Savaşı sırasında 5 Temmuz 1828'de Rus General Paskeviç komutasındaki 5 tugaydan oluşan 14 bin kişilik Rus kuvvetlerinin 70 top ve 20 bin mermilik mühimmatla gece baskını yaptığı tabyada 500 asker şehit edildi.

        Süngü süngüye mücadelede teslim olmayan bir tabur askeri şehit eden Rusların Kars Kalesi'ni ele geçirdiği saldırısı sonrası tarihi tabya, yerli ve yabancı kayıtlara "Kanlı Tabya" olarak geçti.

        Yapılan düzenleme ile 2017'de Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi olarak hizmet vermeye başlayan tabya, son 150 yılda yaşanan olayları canlandırmasıyla ziyaretçilerine duygu dolu anlar yaşatıyor.

        Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesinin 1200 metrekarelik kapalı alanındaki 8 ana salonda, 1828'den 1923'teki Cumhuriyet'in ilanına kadar yakın tarihi ilgilendiren olaylar interaktif olarak sergileniyor.

        Sarıkamış Harekatı'nda soğukta zor şartlar altında mücadele eden askerleri temsilen 90 çarığın ışıklandırıldığı ve aynalarla sonsuzluğun anlatıldığı bölümde kullanılan ses efekti ise ziyaretçileri duygulandırıyor.

        Müzenin bahçesinde ise Rusya ile 13 Ekim 1921'de imzalanan Kars Antlaşması'nın ardından Rus heyetince dönemin 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa'ya hediye edilen 13 metre uzunluğundaki "Beyaz Vagon" yer alıyor.

        - Ziyaretçilerin ilgisi arttı

        Geçen yıl 50 bin 448 ziyaretçi ağırlayan, bu yılın ilk 3 ayında ise 25 bin ziyaretçiye kapılarını açan müze, Ramazan Bayramı tatili için kente gelenlerin uğrak noktalarından birini oluşturuyor.

        Kars İl Tanıtım Kurulu Üyesi Mehmet Duman, AA muhabirine, kültür turizminin gün geçtikçe insanların daha çok ilgisini çektiğini söyledi.

        Türkiye'de kültür turizminin öne çıkarılması için önemli çalışmaların yapıldığını ifade eden Duman, Kars'taki tabyalar, Ani Ören Yeri, Baltık mimari özelliğinde olan yapıların hem gelen konukların hem de yöre halkının ilgisini çektiğini belirtti.

        - "Bayram sürecinde tüm konukları Kars'a bekliyoruz"

        Kars'taki 46 tabyadan biri olan Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesinin, restore edildiği günden beri büyük ilgi gördüğünü dile getiren Duman, "Müze aynı zamanda Türkiye'deki 3'üncü interaktif müze özelliğine sahiptir. Müzedeki ışıklandırmalar, heykellerle yapılan canlandırmalar gelen ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir. Bayram sürecinde tüm konukları Kars'a bekliyoruz." dedi.

        Ziyaretçilerden Volkan Karataş da Kars'ta eski yapıların yerli ve yabancı turistlerin de dikkatini çektiğini belirterek, "Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi Türkiye'de gezdiğim en güzel müzelerden birisi. Hem manevi hem de tarihsel doku olarak buradan daha donanımlı çıkmamı sağladı." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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