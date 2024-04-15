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        Obsidiyen zengini Sarıkamış'ta öğrenciler volkanik camdan ürünler tasarlıyor

        HÜSEYİN DEMİRCİ - Takı yapımının yanı sıra çeşitli sektörlerde kullanılan ve lavların hızla soğumasıyla oluşan volkanik cam obsidiyen, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meslek lisesi öğrencilerinin hünerli ellerinde takı ve çeşitli ürünlere dönüşüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 12:51 Güncelleme: 15.04.2024 - 12:51
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        Obsidiyen zengini Sarıkamış'ta öğrenciler volkanik camdan ürünler tasarlıyor
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        HÜSEYİN DEMİRCİ - Takı yapımının yanı sıra çeşitli sektörlerde kullanılan ve lavların hızla soğumasıyla oluşan volkanik cam obsidiyen, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meslek lisesi öğrencilerinin hünerli ellerinde takı ve çeşitli ürünlere dönüşüyor.

        Sarıkamış'ı çevreleyen Allahuekber Dağları, Ağbaba Dağı ve Ala Dağ ile Mescitli ve Keklik vadilerinde sıklıkla rastlanan obsidiyen, siyah, yeşil ve koyu kahve renklerde görülüyor.

        Genellikle hediyelik eşya yapılan volkanik cam, son yıllarda çeşitli sağlık merkezleri ile masaj ve terapi salonlarında terapi veya fizik tedavinin bir parçası olarak kullanılıyor.

        İlçedeki bu zenginliği fırsata dönüştürmek için de 200 öğrencili Sarıkamış Şehitleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Kuyumculuk Teknolojileri Bölümü açıldı.

        Bölümde eğitim gören 20 öğrenci, gruplar halinde atölyede obsidiyen taşını işleyerek, bileklik, yüzük, kolye, tespih, magnet gibi birçok ürün yapmaya başladı.

        Ürünler, internet üzerinden ve okulda açılan stantta satışa sunuluyor.

        - "Gençlerin hepsi eline bir altın bilezik takacak"

        Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, AA muhabirine, Türkiye'de ilk defa böyle bir bölümün ilçede açılmasının çok önemli olduğunu söyledi.

        Öğrencilerin bu sene ilk defa taş işlemeciliğine başladığını, buradan ayrıldıktan sonra her birinin usta haline geleceğini belirten Aslantatar, kendisinin de zaman zaman okulu ve taş işleyen öğrencileri ziyaret ederek destek vermek amaçlı makinelerde obsidiyen taşı işlemeye eşlik ettiğini anlattı.

        Sarıkamış'ın obsidiyen zengini ilçe olduğunu vurgulayan Aslantatar, şunları kaydetti:

        "Gençlerin hepsi eline bir altın bilezik takacak, hiçbir yerde bu arkadaşlarımız maddi sıkıntı yaşamayacaktır. Manevi açıdan da bu işi yapmak çok haz veriyor insana. Genç kardeşlerimiz burada bir sanat öğrenecekler, ham maddesi Sarıkamış'ta olan hediyelik eşya üretecekler, bunları da Türkiye'de ve uluslararası arenada satma imkanı bulacaklar. Biz de kaymakamlık olarak onlara destek vereceğiz."

        - "Doğal taş işleyen diplomalı öğrencilerimiz olacak"

        Bölümün öğretmeni İbrahim Nar da Türkiye'de ilk defa Kuyumculuk Teknolojileri Bölümü adı altında doğal taş obsidiyeni işlemeye başladıklarını belirterek, "Öğrencilerimiz rezerv olarak para vermeyecek, tamamen el becerileriyle çalışacak. Hiçbir giderleri yok. İleriki zamanlarda doğal taş işleyen diplomalı öğrencilerimiz olacak." ifadelerini kullandı.

        Obsidiyen işleyenlerden 9. sınıf öğrencisi Berat Yıldız ise "Taş işlemek çok güzel bir sanat, Sarıkamış'ın obsidiyen taşına hayat veriyoruz. Kolye, tespih, magnet, küpe, SPA taşı gibi değişik çalışmalar yapıyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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