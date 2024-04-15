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        Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger, mazbatasını aldı:

        MHP'den Kars Belediye Başkanlığına seçilen Ötüken Senger mazbatasını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 15:06 Güncelleme: 15.04.2024 - 15:06
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        Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger, mazbatasını aldı:
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        MHP'den Kars Belediye Başkanlığına seçilen Ötüken Senger mazbatasını aldı.

        Cumhur İttifakı'nın seçimdeki adayı Senger ve beraberindeki belediye meclis üyeleri, Kars Adliyesi'ne gelerek mazbatalarını aldı.

        İl Seçim Kurulu Başkanı Hakim Hülya Akkaş Türk'ten mazbatasını alan Senger'i adliyede bulunan AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, MHP İl Başkanı Tolga Adıgüzel ve AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar tebrik etti.

        Makamına geçerek görevine başlayan Senger, destek olanlara teşekkür ederek, şöyle konuştu:

        "Bundan sonra artık 'oy verdi, vermedi, bu mahalleden oy geldi, o mahalleden oy gelmedi' demeyeceğiz. Allah'ın izniyle hemen en hızlı bir şekilde çalışmalarımıza başlayacağız. Tabii öncelikli olarak su ihtiyacı, şehrin genel temizliği, asfalt, kaldırım gibi çalışmalardan başlayacağız ve sırasıyla bütün projelerimizi Allah'ın izniyle hayata geçireceğiz. Vatandaşlarımız da emin olsunlar ki biz hiçbir şekilde herhangi bir ayrım yapmadan, tüm vatandaşlarımızı kucaklayacağız, ayırmadan, ayrışmadan belediyecilik hizmeti vereceğiz."

        AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın ise Senger'e başarı dileyerek, "Bugün bizim için gurur verici aynı zamanda bir o kadar da mutlu olduğumuz bir gündür. Allah Kars halkından razı olsun, ayakları taşa değmesin. Bizleri genel merkezimize karşı mahcup etmediler." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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