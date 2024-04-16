Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ın tarihi ve kültürel zenginliklerine dikkati çekmek için bilgi yarışması yapıldı

        Kars'ta "Turizm Haftası" etkinlikleri kapsamında kentin tarihi, kültürel, doğal ve diğer zenginliklerine dikkati çekmek amacıyla düzenlenen bilgi yarışmasında kazananlara kitap hediye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 16:42 Güncelleme: 16.04.2024 - 16:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ın tarihi ve kültürel zenginliklerine dikkati çekmek için bilgi yarışması yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kars'ta "Turizm Haftası" etkinlikleri kapsamında kentin tarihi, kültürel, doğal ve diğer zenginliklerine dikkati çekmek amacıyla düzenlenen bilgi yarışmasında kazananlara kitap hediye edildi.

        48. Turizm Haftası dolayısıyla Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı önüne kurulan stantta, vatandaşlara kente dair sorular soruldu.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin, soruları doğru cevaplayan katılımcılara kitap hediye etti.

        Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kars'ın önemli bir geçmişe sahip olduğunu ve birçok zenginliği barındırdığını söyledi.

        Bilgi yarışmasının bugün başladığını ve birkaç gün farklı noktalarda devam edeceğini belirten Çetin, "Gün boyu devam eden bilgi yarışmasına yaklaşık 300 kişi katıldı. Yarışmanın ikinci ayağı 21 Nisan'da Bedesten bölgesinde yapılacak. Bu yarışmanın amacı Kars'ın tarihi, kültürel, doğal veya diğer zenginlerine dikkat çekilerek farkındalık oluşturmak. Turizm Haftası dolayısıyla programımız çarşamba günü Kars gezisi ve Kars Fotoğrafları sergisi ile devam edecek. 20 Nisan'da Ani Ören Yeri gezisi olacak." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Gündemde sıcak konular
        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Gündemde sıcak konular
        İran medyası İsrail saldırısının ayrıntılarını yazdı
        İran medyası İsrail saldırısının ayrıntılarını yazdı
        Kocaeli Valiliği'nden açıklama... 'Sınırı aşan' 3 polis görevden uzaklaştırıldı!
        Kocaeli Valiliği'nden açıklama... 'Sınırı aşan' 3 polis görevden uzaklaştırıldı!
        Golden Gate Gazze için trafiğe kapatıldı
        Golden Gate Gazze için trafiğe kapatıldı
        Galatasaray kâr açıkladı
        Galatasaray kâr açıkladı
        Erken yaşta makyaj yapanlara uyarı!
        Erken yaşta makyaj yapanlara uyarı!
        Johnny Depp kale alıyor
        Johnny Depp kale alıyor
        "Programımızı daha da güçlendireceğiz"
        "Programımızı daha da güçlendireceğiz"
        Nadir görülen 'Doğu Cılıbıtı' böyle görüntülendi
        Nadir görülen 'Doğu Cılıbıtı' böyle görüntülendi
        Kirayı elden ödeyen kiracı hem evinden oldu hem borçlu çıktı
        Kirayı elden ödeyen kiracı hem evinden oldu hem borçlu çıktı
        Icardi, Alex'in rekoruna göz dikti!
        Icardi, Alex'in rekoruna göz dikti!
        Bayram ziyaretinde dehşet! Polis memuru eşini öldürdü!
        Bayram ziyaretinde dehşet! Polis memuru eşini öldürdü!
        Mevsimsel alerjisi olanların uzak durması gereken 10 durum!
        Mevsimsel alerjisi olanların uzak durması gereken 10 durum!
        Kan donduran ihbar... "Birini öldürdüm gelin!"
        Kan donduran ihbar... "Birini öldürdüm gelin!"
        İşte elektrikli metrobüs
        İşte elektrikli metrobüs
        Reisi'den sert açıklama, İsrail'de savaş kabinesi yeniden toplanıyor
        Reisi'den sert açıklama, İsrail'de savaş kabinesi yeniden toplanıyor
        Dün boşanma dilekçesini geri çekti bugün öldürüldü
        Dün boşanma dilekçesini geri çekti bugün öldürüldü
        Cezası belli oldu
        Cezası belli oldu
        Elektriklide Çin-Avrupa işbirliği
        Elektriklide Çin-Avrupa işbirliği
        Aybaba'dan Sergen Yalçın açıklaması
        Aybaba'dan Sergen Yalçın açıklaması

        Benzer Haberler

        Gözlük kutusundan uyuşturucu çıktı
        Gözlük kutusundan uyuşturucu çıktı
        Kars'ta 33 düzensiz göçmen yakalandı
        Kars'ta 33 düzensiz göçmen yakalandı
        Kars'ta gözlük kabına uyuşturucu gizleyen zanlı tutuklandı
        Kars'ta gözlük kabına uyuşturucu gizleyen zanlı tutuklandı
        Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger, mazbatasını aldı:
        Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger, mazbatasını aldı:
        Motosiklet kazasında hayatını kaybeden polis memurunun cenazesi Kars'ta top...
        Motosiklet kazasında hayatını kaybeden polis memurunun cenazesi Kars'ta top...
        Obsidiyen zengini Sarıkamış'ta öğrenciler volkanik camdan ürünler tasarlıyo...
        Obsidiyen zengini Sarıkamış'ta öğrenciler volkanik camdan ürünler tasarlıyo...