Kars'ın tarihi ve kültürel zenginliklerine dikkati çekmek için bilgi yarışması yapıldı

Kars'ta "Turizm Haftası" etkinlikleri kapsamında kentin tarihi, kültürel, doğal ve diğer zenginliklerine dikkati çekmek amacıyla düzenlenen bilgi yarışmasında kazananlara kitap hediye edildi.

48. Turizm Haftası dolayısıyla Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı önüne kurulan stantta, vatandaşlara kente dair sorular soruldu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin, soruları doğru cevaplayan katılımcılara kitap hediye etti.

Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kars'ın önemli bir geçmişe sahip olduğunu ve birçok zenginliği barındırdığını söyledi.

Bilgi yarışmasının bugün başladığını ve birkaç gün farklı noktalarda devam edeceğini belirten Çetin, "Gün boyu devam eden bilgi yarışmasına yaklaşık 300 kişi katıldı. Yarışmanın ikinci ayağı 21 Nisan'da Bedesten bölgesinde yapılacak. Bu yarışmanın amacı Kars'ın tarihi, kültürel, doğal veya diğer zenginlerine dikkat çekilerek farkındalık oluşturmak. Turizm Haftası dolayısıyla programımız çarşamba günü Kars gezisi ve Kars Fotoğrafları sergisi ile devam edecek. 20 Nisan'da Ani Ören Yeri gezisi olacak." diye konuştu.