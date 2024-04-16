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        Kars'ta 33 düzensiz göçmen yakalandı

        Kars'ta yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 33 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 10:46 Güncelleme: 16.04.2024 - 10:46
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        Kars'ta 33 düzensiz göçmen yakalandı
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        Kars'ta yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 33 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Jandarma ekipleri Digor ilçesinin Sorguçkavak köyü uygulama noktasındaki denetimde 10 düzensiz göçmeni, polis ekipleri de kent merkezinde yaptığı uygulamalarda 23 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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