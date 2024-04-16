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        Kağızman'da doğada kendiliğinden yetişen çiriş otu tezgahlarda yerini aldı

        Kağızman ilçesinde, ilkbaharın gelişiyle dağlık ve ormanlık arazilerde toplanan çiriş otu tezgahlarda satılmaya başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 16:58 Güncelleme: 16.04.2024 - 16:58
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        Kağızman'da doğada kendiliğinden yetişen çiriş otu tezgahlarda yerini aldı
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        Kağızman ilçesinde, ilkbaharın gelişiyle dağlık ve ormanlık arazilerde toplanan çiriş otu tezgahlarda satılmaya başlandı.

        Baharın gelmesiyle dağlarda doğal yetişen bitkiler, yöre sakinleri tarafından toplanarak ilçe merkezinde satışa sunuluyor.

        İlçe sakinlerine ek gelir kaynağı olan çiriş otuna vatandaşlar ilgi gösteriyor.

        Çiriş otu satan Cesim Çelik, AA muhabirine, otun yumurtalı kavurması, çorbası, sulu yemeği, pilav ve böreğinin yapıldığını ifade ederek, "Bu ot doğal antibiyotik olarak da nitelendiriliyor. Genelde mart ayının sonlarında çıkmaya başlıyor, gidip toplayıp getiriyoruz. İş yok, güç yok, ekmek paramız için bunu topluyoruz." dedi.

        Murat Karaşal ise otun bir çok faydasının olduğunu, tereyağında yumurtayla kavurmasının çok lezzetli olduğunu anlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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