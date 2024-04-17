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        Karın erdiği Kars'ta besiciler hayvanlarını meralarla buluşturdu

        Kış mevsiminin uzun ve çetin geçtiği Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, karın erimesiyle büyük ve küçükbaş hayvanlar meralara çıkarılmaya başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 11:25 Güncelleme: 17.04.2024 - 11:25
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        Karın erdiği Kars'ta besiciler hayvanlarını meralarla buluşturdu
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        Kış mevsiminin uzun ve çetin geçtiği Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, karın erimesiyle büyük ve küçükbaş hayvanlar meralara çıkarılmaya başlandı.

        Hava sıcaklığının gündüz 19 dereceye çıktığı ilçede, karlar eridi, doğa yeşillendi.

        Besiciler de yaklaşık 6 aydı ahırda beslediği küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarını otlaklara çıkardı.

        Hayvanlarını 2 bin 400 rakımlı Yağbasan Çatal Dere mevkisine çıkaran besiciler, sonbahara kadar koyun, kuzu ve ineklerini merada otlatacak.

        Besicilerden Erkan Sarı, AA muhabirine, uzun süren kışın sonunda meralara çıkmaya başladıklarını söyledi.

        Uzun süren soğuk havaların ardından meralara çıkmanın sevindiricini yaşadıklarını ifade eden Sarı, "Hayvanlarımızı kıştan sonra ilk defa bugün çıkardık. Koyunlarımız yaklaşık 6 aydır içerideler. Hava da güzel, yem maliyetleri yüksek olduğu için biz de koyunları bugün çıkardık. Kar erken yağdı, geç kalkınca 6 ay yem, ot, saman maliyeti yüksek oldu ama mecburen geçim kaynağımız olan bu işi yapıyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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