Kars'ta tarlaya uyuşturucu gömen 2 kişi yakalandı
Kars'ta üzerlerinde bulunan uyuşturucuyu tarlaya gömen 2 kişi yakalandı.
Kars'ta üzerlerinde bulunan uyuşturucuyu tarlaya gömen 2 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ticareti yapanların deşifre edilip yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Kağızman Akçay köyü kırsalında hareketlerinden şüphelenilen 2 kişiyi jandarma ekipleri durdurdu.
Şüphe üzerine narkotik dedektör köpeği "Tabla" ile tarlada yapılan arama, tarama faaliyetinde 60 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan Ç.Ö. ve V.Ç'nin evlerinde yapılan aramada ise uyuşturucu kullanma aparatı bulundu.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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