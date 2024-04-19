Kars'ta tarlaya uyuşturucu gömen 2 kişi yakalandı

Gözaltına alınan Ç.Ö. ve V.Ç'nin evlerinde yapılan aramada ise uyuşturucu kullanma aparatı bulundu.

Şüphe üzerine narkotik dedektör köpeği "Tabla" ile tarlada yapılan arama, tarama faaliyetinde 60 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

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