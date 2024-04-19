Kars'ta sulama suyu nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü
Kars'ın Kağızman ilçesinde, sulama suyu yüzünden çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi öldü.
Kars'ın Kağızman ilçesinde, sulama suyu yüzünden çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi öldü.
Toprakkale Mahallesi'nde sulama suyu nedeniyle iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada A.Ö, Adnan T'yi bıçaklayarak ağır yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Kağızman Devlet Hastanesine kaldırılan Adnan T, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Polis A.Ö'yü gözaltına aldı.
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