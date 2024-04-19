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        Kars'ta sulama suyu nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü

        Kars'ın Kağızman ilçesinde, sulama suyu yüzünden çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 21:18 Güncelleme: 19.04.2024 - 21:18
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        Kars'ta sulama suyu nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü
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        Kars'ın Kağızman ilçesinde, sulama suyu yüzünden çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi öldü.

        Toprakkale Mahallesi'nde sulama suyu nedeniyle iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada A.Ö, Adnan T'yi bıçaklayarak ağır yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Kağızman Devlet Hastanesine kaldırılan Adnan T, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Polis A.Ö'yü gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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