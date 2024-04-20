Kavgada göğsünden bıçaklanıp yaşamını yitirdi

Olay, dün akşam saatlerinde Toprakkale Mahallesi’nde meydana geldi. Sulama amacıyla açılan kanalların bahçesinden geçen bölümünün fazla genişletilmesine tepki gösteren Adnan Türker ile Ali Örgüç (46) arasında tartışma çıktı. Tarafların ayırdığı Türker ile Örgüç, evlerine giderken yine kavgaya etmeye başladı. Ali Örgüç, yanındaki bıçağı çekip, Adnan Türker'e salladı. Türker göğsüne isabet eden bıçak darbesiyle yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Kağızman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Adnan Türker, kurtarılamadı.

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