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        Kavgada göğsünden bıçaklanıp yaşamını yitirdi

        KARS'ın Kağızman ilçesinde bahçeden geçen sulama kanalının genişletilmesi konusunda çıkan kavgada göğsünden bıçaklanan 1 çocuk babası Adnan Türker (55) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 16:16 Güncelleme: 20.04.2024 - 16:20
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        Kavgada göğsünden bıçaklanıp yaşamını yitirdi
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        KARS'ın Kağızman ilçesinde bahçeden geçen sulama kanalının genişletilmesi konusunda çıkan kavgada göğsünden bıçaklanan 1 çocuk babası Adnan Türker (55) hayatını kaybetti.

        Olay, dün akşam saatlerinde Toprakkale Mahallesi’nde meydana geldi. Sulama amacıyla açılan kanalların bahçesinden geçen bölümünün fazla genişletilmesine tepki gösteren Adnan Türker ile Ali Örgüç (46) arasında tartışma çıktı. Tarafların ayırdığı Türker ile Örgüç, evlerine giderken yine kavgaya etmeye başladı. Ali Örgüç, yanındaki bıçağı çekip, Adnan Türker'e salladı. Türker göğsüne isabet eden bıçak darbesiyle yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Kağızman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Adnan Türker, kurtarılamadı.

        Polis tarafından yakalanan Ali Örgüç, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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