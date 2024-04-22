Uyuşturucuyu havalandırma boşluğuna saklamış
KARS'ta, polisin düzenlediği operasyonda binanın havalandırma boşluğunda poşetin içerisinde 407,63 gram bonzai ele geçirildi, gözaltına alınan E.
KARS'ta, polisin düzenlediği operasyonda binanın havalandırma boşluğunda poşetin içerisinde 407,63 gram bonzai ele geçirildi, gözaltına alınan E.O (29) tutuklandı.
Kars Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu madde ticareti ve temini yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreste narkotik köpeği Daxo ile arama yaptı. Telefon ve internet hattının geçtiği havalandırma boşluğunda poşette 407,63 gram bonzai ve 1,28 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan E.O emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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