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        Uyuşturucuyu havalandırma boşluğuna saklamış

        KARS'ta, polisin düzenlediği operasyonda binanın havalandırma boşluğunda poşetin içerisinde 407,63 gram bonzai ele geçirildi, gözaltına alınan E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 11:33 Güncelleme: 22.04.2024 - 11:35
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        Uyuşturucuyu havalandırma boşluğuna saklamış
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        KARS'ta, polisin düzenlediği operasyonda binanın havalandırma boşluğunda poşetin içerisinde 407,63 gram bonzai ele geçirildi, gözaltına alınan E.O (29) tutuklandı.

        Kars Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu madde ticareti ve temini yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreste narkotik köpeği Daxo ile arama yaptı. Telefon ve internet hattının geçtiği havalandırma boşluğunda poşette 407,63 gram bonzai ve 1,28 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan E.O emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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