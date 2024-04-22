Sarıkamış'ta "VEFA Yaşlı Evde Bakım Projesi" devam ediyor

Sarıkamış Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) yürütülen "VEFA Yaşlı Evde Bakım Projesi" kapsamında, yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşların evleri temizleniyor.

SYDV bünyesinde görevlendirilen 9 personel, bugüne kadar ilçe merkezi ve köylerde oturan yaşlı, engelli, kimsesiz ve bakıma muhtaç ihtiyaç sahibi 160 vatandaşa yardım etti.

Ekiplerce, yaşlı, engelli ve ağır kronik hastalığı nedeniyle kendi öz bakımını yerine getiremeyen vatandaşların ev ve kişisel temizlikleri aksatılmadan yapılıyor.