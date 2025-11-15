Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta zorunlu kış lastiği uygulaması nedeniyle lastikçilerde yoğunluk yaşanıyor

        Ticari araçlar için bugün başlayan kış lastiği kullanım zorunluluğu nedeniyle Kars'taki lastikçilerde yoğunluk oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2025 - 13:41 Güncelleme: 15.11.2025 - 13:41
        Kars'ta zorunlu kış lastiği uygulaması nedeniyle lastikçilerde yoğunluk yaşanıyor
        Ticari araçlar için bugün başlayan kış lastiği kullanım zorunluluğu nedeniyle Kars'taki lastikçilerde yoğunluk oluştu.

        Geçmiş yıllarda 1 Aralık'ta başlayıp 1 Nisan'da sona eren kış lastiği uygulaması, bu sene mevsimsel şartlar gereği 15 Kasım'da başlayıp 15 Nisan'da sona erecek.

        Uygulamanın başlamasıyla çok sayıda sürücü, araçlarına kış lastiği taktırmak için servis ve oto lastikçilerde yoğunluk oluşturdu.

        Vatandaşlardan Ahmet Güre, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle aracının lastiklerini değiştirdiğini, ancak lastikçilerde yoğunluk yaşandığını söyledi.

        İşletme sahibi Raşit Ögel de gazetecilere, kış lastiği zorunluluğu nedeniyle yoğunluk yaşandığını anlatarak "Zorunlu kış lastiği değişimi 15 Kasım'a çekildi ondan dolayı şu anda yoğunluk mevcut. Biz sürücülere 15 Kasım'ı beklemeden araçlarının lastiklerini değiştirmelerini söylüyoruz, hem de bu kadar yoğunluk olmaz. Hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştü mü lastik değişiminin yapılması gerekli. Lastikleri erken değiştirmemiz daha doğru olur." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

