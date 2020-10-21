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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atlı Cirit için modern tesisler kuruldu

İHA

Atlı Cirit için modern tesisler kuruldu

Serhat Kalkınma Ajansı’nın (SERKA) desteğiyle ata sporu olarak bilinen atlı cirit sporunun gelişmesi için Kars’ın Selim ilçesinde modern tesisler kuruldu.
Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı illerinde faaliyet yürüten SERKA’nın spora yönelik destekleri de devam ediyor. Ata sporu olarak bilinen ve bugüne kadar Kars’ın pek çok ilçesi ve köyünde geleneksel yöntemlerle sürdürülen atlı cirit sporu, SERKA’nın hayata geçirdiği projeyle modern tesislerde yapılacak. Son yıllarda Doğu Ekspresi ile bölgeye gelen turistlerin destinasyon noktalarından biri de Kars’ın Selim ilçesi. Kış sezonu boyunca görkemli müsabakaların yapıldığı Selim ilçesi ve köylerinde, cirit sahası ve atların konulacağı haralarla ilgili sıkıntılar atlı cirit müsabakaları için engel oluşturuyordu.
SERKA desteğiyle hayata geçirilen proje ile atlı cirit artık modern stadyumda yapılacak. Geleneksel yöntemlerle sürdürülen ve büyük rağbet gören atlı cirit müsabakaları için ilçe merkezine yakın bir bölgede modern tesisler kuruldu. Kars ve Sarıkamış arasında kadın ve gençlerin sosyalleşebileceği ve atlı spor faaliyetleri yürütebilecekleri yeni bir destinasyon merkezi bitme aşamasına geldi. Yaklaşık 1.4 milyon TL’lik projenin yüzde 75’ini SERKA karşılıyor. Proje kapsamında modern cirit sahası, 2 adet toplam 200 kişilik tribün ve müsabaka öncesi atların bakımının yapılabileceği 12 kapasiteli at ahırı ve izleyiciler için de modern kafeterya ve lokanta yapıldı. İnşaatı tamamlanan projenin 2021 yılı kış sezonunda hizmete açılması hedefleniyor.
SERKA Genel Sekreteri İbrahim Taşdemir, projesi bitmek üzere olan atlı cirit stadyumunu gezdi. Selim ilçesine gelen Taşdemir, önce Belediye Başkanı Coşkun Altun’u ziyaret etti. Başkan Altun, Genel Sekreter Taşdemir’e yeni görevinde başarılar diledi. Taşdemir daha sonra İlçe Kaymakamı Suat Hatam’ı ziyaret etti. Bir süre görüşen Hatam ve Taşdemir, görüşmenin ardından birlikte SERKA desteğiyle hayata geçirilen modern atlı cirit stadyumunda incelemelerde bulunarak proje sorumlusundan bilgi aldı. Modern tesislerin hizmete açılmasıyla bölgede ata sporu olarak sürdürülen atlı cirit, daha profesyonel yöntemlerle ve daha güvenli mekanda yapılmaya başlanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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