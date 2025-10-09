Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Kars'ta kızıl sincap ve ağaçkakanlar yaşam alanlarında görüntülendi

        Kars'ta kızıl sincap ve ağaçkakanlar yaşam alanlarında görüntülendi

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bugünlerde yuvalarından çıkan yaban hayvanları, yaşam alanlarında görüntülendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 09:32 Güncelleme: 09.10.2025 - 09:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yaşam alanlarında görüntülendiler
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki sarıçam ormanları, bozayı, kurt, tilki, domuz, sincap gibi birçok yaban hayvanı ve kuş türüne üreme ve barınma imkanı sunuyor.

        Son günlerde ilçede gündüz hava sıcaklığının 21 dereceye yükselmesiyle yaban hayvanları yuvalarından çıktı.

        Güneşli havada yerleşim alanlarındaki ağaç dallarında gezinen ve kozalak kemiren kızıl sincaplar ile ağaçlarda gagalarıyla oyuklar açan ağaçkakanlar görüntülendi.

        Vatandaşlardan Muvaffak Hindistan havaların ısınmasıyla doğanın yeniden canlandığını belirterek, "Özellikle ekim ayında havalar biraz daha ısındı. Sincaplar, sürekli ağaçlarda oyun oynuyorlar, ağaçkakanları izliyoruz. Bu da bizim yürüyüşlerimize güzellik katıyor" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kızıl sincap ve ağaçkakanlar
        #kars
        #sarıkamış
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump duyurdu: Gazze'de ateşkes sağlandı!
        Trump duyurdu: Gazze'de ateşkes sağlandı!
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Dünyadan Gazze'de ateşkes anlaşmasına tebrik
        Dünyadan Gazze'de ateşkes anlaşmasına tebrik
        4 milyon hap! 214 kg metamfetamin! İmalathaneye baskın!
        4 milyon hap! 214 kg metamfetamin! İmalathaneye baskın!
        Altının en güçlü desteği Polonya
        Altının en güçlü desteği Polonya
        Düğün değil savaş sanki... 1361 mermi sıkmışlar!
        Düğün değil savaş sanki... 1361 mermi sıkmışlar!
        Güne enerjik başlamanın sırları!
        Güne enerjik başlamanın sırları!
        İş sözleşmesinde ayrıntıya dikkat
        İş sözleşmesinde ayrıntıya dikkat
        Kuvvetli sağanak uyarısı!
        Kuvvetli sağanak uyarısı!
        Şampiyonlar Kupası şampiyonu F.Bahçe!
        Şampiyonlar Kupası şampiyonu F.Bahçe!
        Çocukların önünde eşini pompalıyla vurdu... Kıskanmış!
        Çocukların önünde eşini pompalıyla vurdu... Kıskanmış!
        TBMM'den İsrail'e ortak tepki
        TBMM'den İsrail'e ortak tepki
        İspanya'da İsrail'e silah ambargosu onaylandı
        İspanya'da İsrail'e silah ambargosu onaylandı
        Cezaevinden çıkmıştı, suçüstü yakalandı
        Cezaevinden çıkmıştı, suçüstü yakalandı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Konser soruşturmasında iddianame!
        Konser soruşturmasında iddianame!
        Real Madrid'in prensi Arda Güler!
        Real Madrid'in prensi Arda Güler!
        Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme
        Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme
        Galatasaray'da Icardi belirsizliği!
        Galatasaray'da Icardi belirsizliği!
        Mjallby'nin peri masalını HT Spor'a anlattı!
        Mjallby'nin peri masalını HT Spor'a anlattı!