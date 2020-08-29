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Yerli otomotiv sanayi şirketi Karsan, Avrupa'daki yedek parça ve servis ağını genişletmek üzere yeni bir projeyi devreye aldığını duyurdu.

Bu doğrultuda yeni bir yatırıma daha imza atan Karsan, Almanya’nın Nürnberg şehrinde bir yedek parça deposu açmaya hazırlanıyor.

Yapılan açıklamaya göre, Karsan, 1 Eylül tarihinde faaliyete başlayacak depo ile başta elektrikli araçlarının parçaları olmak üzere yedek parça teminini 2 güne indirecek.

Böylece, ihtiyaç duyulan parçaları Avrupa’nın her yerine kısa sürede gönderecek olan Karsan'ın, minimum zamanda düşük maliyetle hizmet sağlayarak müşteri memnuniyetini artırmayı hedeflediği kaydedildi.

Konuyla ilgili bilgiler veren Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, “Covid-19 salgını sonrası toparlanmaya başlayan Avrupa’dan hem konvansiyonel hem de yüzde 100 elektrikli modellerimiz için önemli adetlerde sipariş almayı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda, satış sonrası servis ağımızı güçlendirmek ve Avrupa’daki bayilerimizin müşterilerden gelen taleplerine çok kısa sürede çözüm sunabilmek amacıyla önemli bir yatırımı daha devreye aldık. Yeni yatırımımızla kurulan bu yapı ile müşterilerimizle aramızdaki mesafeleri minimuma indireceğiz” ifadelerini kullandı.

Yerinde yedek parça hizmeti için Barsan Global Lojistik ile güçlerini birleştiren Karsan'ın, ilerleyen süreçte Barsan’ın 45 farklı ülkede bulunan depolarından ve lojistik ağından da faydalanarak operasyon gücünü artıracağı belirtildi.