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Kartal'da çöken bina soruşturması yeni gelişme

Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı 21 kişiye mezar oldu. 17 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 sanığın yargılanması devam ederken savcılığın memurlarla ilgili yürüttüğü soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Savcılığın itirazı üzerine şüpheli sayısı arttı. 

Kartal

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, Kaymakamlık “16 kişi sorumlu” dedi. Savcılık yetinmedi, “Ruhsat alımından binanın yıkıldığı tarihe kadar herkes sorumlu” diye ekledi. 21 kişiye mezar olan Yeşilyurt Apartmanı soruşturması genişletildi.
 
KAÇAK KAT, DÜŞÜK BETON KALİTESİ 
Kartal’da 6 Şubat günü büyük bir gürültüyle çöktü Yeşilyurt Apartmanı. O çökmede 21 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi ise yaralandı. Olayın ardından ihmaller tek tek gözler önüne serildi. Projede 7 kat olarak hesaplanan taşıyıcı sisteme kaçak olarak 2 kat ilave edildi. Her katın 41 metrekare büyütüldüğü belirlendi. 
İnşaatta kullanılan beton kalitesi de tse standartlarına uygun değildi. Betonun içinde deniz kumu kullanıldığı tespit edildi.
 
SAVCILIKTAN “TÜM SORUMLULAR” HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ TALEBİ
Binanın projesini oluşturan Suzan Çayır, inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu ve inşaat teknikeri Arzu Keleş baran hakkında dava açıldı. Sanıklar yargılanırken savcılık ise başka bir soruşturma yürüttü.1992 yılında ruhsat verilen ve yapımı 6 yıl sonra kaçak katlarla tamamlanan binayla ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. Savcılık, binanın ruhsat aldığı tarihten yıkıldığı tarihe kadar belediyedeki ilgili birimde çalışanlarla ilgili soruşturma izni istedi. Kaymakamlık ise sadece binanın yapım süresince görevde bulunan 16 çalışanla ilgili soruşturma izni verdi. Ancak savcılık, Kartal Belediyesi’nde imar müdürlüğü biriminde çalışan tüm sorumlular hakkında soruşturma izni verilmesi için itirazda bulundu.
  
ŞÜPHELİ SAYISI YÜKSELDİ
O itiraz sonuçlandı. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi savcılığın itirazını kabul etti. Şüpheli sayısı 16’dan 39’a yükseldi. Belediyenin imar müdürlüğünde görevli müdür ve mıntıka mühendisi 30 şüpheli ifade verdi.
Şüpheliler ifadesinde “Bize herhangi bir müracaat ve şikayet olmadı. biz de işlem yapmadık” diyerek kendilerini savundu.
 
“DENETİM VE GÖZETİM GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEDİLER”
Soruşturma kapsamında müfettiş raporu da dosyaya sunuldu. Gelen raporda şüphelilerin denetim ve gözetim görevini yerine getirmeyerek yapıdaki kaçak katı görmesine rağmen işlem yapmadığı vurgulandı. Şüphelilerin ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılığın dosya hakkında bir karar vermesi bekleniyor.

 

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