Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        HT Kulup
        Dünyadan
        Televizyon
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Kasım ayında evlenecekleri iddia edildi! Umut Evirgen, Alina Boz ile aşk dolu fotoğrafını yayınladı!

        Kasım ayında evlenecekleri iddia edildi! Umut Evirgen, Alina Boz ile aşk dolu fotoğrafını yayınladı!

        Ünlü oyuncu Alina Boz ve sevgilisi Umut Evirgen, gündemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Evirgen, sosyal medya hesabından Boz ile çekildiği romantik pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2023 - 16:01 Güncelleme: 12.09.2023 - 16:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Alina Boz, son yıllarda Türk televizyon dünyasının yükselen yıldızlarından biri olarak dikkat çekiyor. Güzel oyuncu, pek çok projede başarılı performanslarıyla adından söz ettirirken, özel hayatıyla da gündemde kalıyor. Umut Evirgen ise iş dünyasında adını duyurmuş bir isim olarak biliniyor.

        2

        Kasım ayında evlenmeye hazırlandıkları iddia edilen Umut Evirgen ve Alina Boz, sosyal medya hesapları üzerinden romantik fotoğraflarını yayınlamaya devam ediyor. Çifte sevenlerinden binlerce beğeni ve yorum geliyor.

        3

        Çiftin aşk dolu fotoğrafı, hayranlarını tarafından övgü dolu yorumlar alıyor. Çiftin kasım ayında evlenme planları yaptıklarında dair çıkan iddialar sevenkeri tarafından, Boz ve Evirgen'in ilişkilerini bir adım öteye taşıdıklarının bir işareti olarak yorumlanıyor.

        4

        Sık sık magazin gündeminde adından söz ettiren çift, haklarında çıkan evlilik iddialarına yönelik herhangi bir açıklama yapmadı.

        5

        İşte Umut Evirgen'in son paylaşımları...

        6
        7
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Mutfaktaki patlamayla balkondan düşmüştü! Nedeni belli oldu!
        Mutfaktaki patlamayla balkondan düşmüştü! Nedeni belli oldu!
        Libya'da sel felaketi: 3 bin kişi öldü!
        Libya'da sel felaketi: 3 bin kişi öldü!
        Türk bilim insanları literatüre kazandırdı
        Türk bilim insanları literatüre kazandırdı
        Meteoroloji saat verip uyardı! İki bölgede şiddetli sağanak!
        Meteoroloji saat verip uyardı! İki bölgede şiddetli sağanak!
        Eğlence mekanında zorla 'fahiş hesap' tahsilatı!
        Eğlence mekanında zorla 'fahiş hesap' tahsilatı!
        Eşini ve kayınbiraderini öldürmüştü! Korucu dehşetinde sıcak gelişme!
        Eşini ve kayınbiraderini öldürmüştü! Korucu dehşetinde sıcak gelişme!
        Putin'den Elon Musk'a övgüler
        Putin'den Elon Musk'a övgüler
        Mezarlıkta "Pes" dedirten görüntü! Kafatası ve kemiklerle dalga geçti!
        Mezarlıkta "Pes" dedirten görüntü! Kafatası ve kemiklerle dalga geçti!
        Bakan Şimşek'ten ihracat açıklaması
        Bakan Şimşek'ten ihracat açıklaması
        Fas'taki depremde can kaybı artıyor!
        Fas'taki depremde can kaybı artıyor!
        Yatırımcı sayısı 7 milyonu aştı
        Yatırımcı sayısı 7 milyonu aştı
        Alzheimer gelişmekte olan ülkelerde hızla artıyor!
        Alzheimer gelişmekte olan ülkelerde hızla artıyor!
        İnşaat maliyetinde sert artış
        İnşaat maliyetinde sert artış
        İmzayı attı! Gedson'a zamlı sözleşme
        İmzayı attı! Gedson'a zamlı sözleşme
        Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li bilim insanı tahliye edildi
        Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li bilim insanı tahliye edildi
        Millilerin rakibi Japonya! Kuntz'un 11'i
        Millilerin rakibi Japonya! Kuntz'un 11'i
        Alt tarafı tenis topu... değilmiş
        Alt tarafı tenis topu... değilmiş
        "Stefan Kuntz gidiyor mu?"
        "Stefan Kuntz gidiyor mu?"