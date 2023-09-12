Haberler Magazin Kasım ayında evlenecekleri iddia edildi! Umut Evirgen, Alina Boz ile aşk dolu fotoğrafını yayınladı!

Kasım ayında evlenecekleri iddia edildi! Umut Evirgen, Alina Boz ile aşk dolu fotoğrafını yayınladı! Ünlü oyuncu Alina Boz ve sevgilisi Umut Evirgen, gündemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Evirgen, sosyal medya hesabından Boz ile çekildiği romantik pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Habertürk Giriş: 12.09.2023 - 16:01 Güncelleme: 12.09.2023 - 16:01 facebook

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Alina Boz, son yıllarda Türk televizyon dünyasının yükselen yıldızlarından biri olarak dikkat çekiyor. Güzel oyuncu, pek çok projede başarılı performanslarıyla adından söz ettirirken, özel hayatıyla da gündemde kalıyor. Umut Evirgen ise iş dünyasında adını duyurmuş bir isim olarak biliniyor.

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Kasım ayında evlenmeye hazırlandıkları iddia edilen Umut Evirgen ve Alina Boz, sosyal medya hesapları üzerinden romantik fotoğraflarını yayınlamaya devam ediyor. Çifte sevenlerinden binlerce beğeni ve yorum geliyor.