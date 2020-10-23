Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigKasımpaşa
ABONE OL

Kasımpaşa - Göztepe | CANLI YAYIN

Kasımpaşa - Göztepe maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Kasımpaşa ile Göztepe, Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya geliyor. Bu mücadele öncesinde Kasımpaşa'nın 7 Göztepe'nin 6 puanı bulunuyor

Kasımpaşa - Göztepe | CANLI YAYIN

Süper Lig'in güçlü ekipleri Kasımpaşa ile Göztepe, 6. hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor. İstanbul ekibi, bu sezon evinde oynadığı 2 maçtan da galibiyetle ayrılırken, deplasmandaki 3 maçında 2 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. Sıralamada 7 puan ve averajla 8. durumda bulunan Kasımpaşa'nın karşılaşacağı Göztepe ise 6 puan ve averajla 10. sırada yer alıyor.

KASIMPAŞA - GÖZTEPE

SAAT: 20.00
HAKEM: Burak Şeker
STAT: Recep Tayyip Erdoğan
YAYIN: beIN SPORTS 1

KASIMPAŞA: Ramazan, Hadergjonaj, Tarkan, Sadiku, Hadadi, Tirpan, Aytaç, Yusuf, Hajradinovic, Koita, Hodzic
YEDEKLER: Ertuğrul, Enes, Anıl, Mehmet Feyzi, Ahmet, Evren Eren, Varga, Alan Lima, Yasin
TEKNİK DİREKTÖR:

GÖZTEPE: İrfan Can, Gassama, Mihojevic, Atınç, Berkan, Yalçın, Soner, Mossoro, Guilherme, Halil, Ideye
YEDEKLER: Megyetri, Chagas, Kubilay, Cherif Ndiaye, Tripic, Murat Paluli, Obinna, Poko, Burekovic, Efe Binici
TEKNİKDİREKTÖR: İlhan Palut

PAŞA EVİNDE KAYBETMİYOR!

Sahasında oynadığı son 9 Süper Lig maçının 8'ini kazanan Kasımpaşa tek puan kaybını 0-0 sonuçlanan Sivasspor maçında yaşadı. Lacivert-beyazlılar bu mücadelelerde rakip fileleri 18 kez havalandırdı.

Göztepe ise Süper Lig'de çıktığı son 7 deplasman maçını kazanamadı. Sarı-kırmızılılar 5 deplasman mücadelesini kaybederken bu sezon oynadığı iki karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı.

2020 takvim yılında en fazla iç saha maçında kalesini gole kapatan Süper Lig ekibi Kasımpaşa oldu. İstanbul temsilcisi 7 maçta gol yemedi.

15. RANDEVU

Kasımpaşa ile Göztepe Süper Lig'de daha önce 14 kez karşılaştı. Kasımpaşa bu mücadelelerin 7'sinden galibiyetle ayrılırken Göztepe 1 kez 3 puana uzandı. 6 mücadele ise berabere sonuçlandı. Kasımpaşa karşısında tek galibiyetini 1959-1960 sezonunda 4-1'lik skorla alan Göztepe, İstanbul'da çıktığı 7 maçta sahadan 4 beraberlik ve 3 yenilgiyle ayrıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yusuf Yazıcı, Fransa'da gündem oldu! - Haberler
FUTBOLFransa'da gündem oldu!
Son dakika! Villarreal: 5 - Sivasspor: 3 | MAÇ ÖZETİ! Sivasspor, Avrupa Ligi'nde Villarreal'e 5-3 yenildi
FUTBOLYiğido salladı ama yıkamadı
Feghouli gemileri yaktı! - Galatasaray haberleri
FUTBOLFeghouli gemileri yaktı!
Suarez'in kabusu: Bayern Münih! - Haberler
FUTBOLSuarez'in çilesi!
Infantino'dan Avrupa Premier Ligi'ne ret!
FUTBOLInfantino'dan dev projeye ret!
UEFA ülke sıralamasında 1 sıra düştük - Haberler
FUTBOLAvrupa'da şok üstüne şok!
UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu Yusuf Yazıcı
FUTBOLAvrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu Yusuf
Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi pozitif vaka!
FUTBOLDev maç öncesi 1 futbolcuda korona!
Kasımpaşa'da 2 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
FUTBOLPaşa'da 2 futbolcunun testi pozitif
Beşiktaş'ta Başkan Çebi antrenmanı izledi
FUTBOLÇebi antrenmanı izledi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X