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        Haberler Spor Futbol Süper Lig İstanbulspor Kasımpaşa - İstanbulspor: 3-1 (MAÇ SONUCU) - İstanbulspor Haberleri

        Kasımpaşa - İstanbulspor: 3-1 (MAÇ SONUCU)

        Süper Lig'de son haftaların formda ekibi Kasımpaşa, kazanmaya devam ediyor. Lacivert-beyazlılar, 10. haftada ağırladığı İstanbulspor'u Fall, Aytaç Kara ve Ngoy'un golleriyle 3-1 mağlup etti. Son 5 maçta 4. galibiyetini alan Kasımpaşa, puanını 18'e çıkarıp maç fazlasıyla 3. sıraya tırmandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 19:06 Güncelleme: 27.10.2023 - 22:02
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        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Trenyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi Kasımpaşa her iki yarıda bulduğu gollerle 3-1 kazandı.

        Lacivert-beyazlılara üç puanı getiren golleri 32'de Fall, 56'da Aytaç Kara ve 72'de Ngoy kaydetti.

        Sarı-siyahlıların tek golü 76. dakikada Emir Kaan Gültekin'den geldi.

        Son 5 maçta 4'üncü galibiyetini alan Kemal Özdeş'in öğrencileri, puanını 18'e çıkarıp maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi.

        Yeni hocası Hakan Yakın'la ilk mağlubiyetini alan 19. sıradaki İstanbulspor ise 5 puanda kaldı.

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        MAÇTAN DAKİKALAR

        27. dakikada sağ kanatta topla buluşan Coly'nin pasında ceza sahasına girer girmez şutunu çeken Loshaj'ın vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.

        32. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Soldan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte savunmanın uzaklaştırmak istediği top arkaya açıldı. Gomis önüne düşen topu kafa vuruşuyla Fall'a bıraktı. Fall'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu:1-0

        45. dakikada İstanbulspor gole yaklaştı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Ndao'nun ortasında arka direkte topa yükselen Muammer'in kafa vuruşunda kaleciyi geçen topu Omeruo çizgiden çıkardı.

        56. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Hajradinovic'in pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Gomis hemen solundaki Aytaç'ı gördü. Kaleci ile karşı karşıya kalan Aytaç Kara meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0

        72. dakikada Kasımpaşa 3 farklı üstünlük yakaladı. Orta sahada topu uzaklaştırmak isteyen Okan Erdoğan'dan topu kapan Ngoy ceza sahasına kadar ilerledi. Kaleci Jensen ile karşı karşıya kalan Ngoy topu ağlarla buluşturdu: 3-0

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        76. dakikada İstanbulspor farkı 2'ye indirdi. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Sambissa kalecinin yanından topu içeriye gönderdi. Müsait pozisyondaki Emir Kaan Gültekin kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

        Stat: Recep Tayyip Erdoğan

        Hakemler: Erkan Özdamar, Yusuf Bozdoğan, Murat Ergin Gözütok

        Kasımpaşa: Gianniotis, Omeruo, Sadık Çiftpınar, Winck, Duhan Aksu (Dk.69 Yasin Özcan), Gökhan Gül, Aytaç Kara (Dk. 90+3 Erdem Çetinkaya), Hajradinovic (Dk. 69 Ouanes), Gomis (Dk. 90+3 Selim Dilli) , Fall (Dk. 83 Saddiki), Ngoy

        İstanbulspor: Jensen, Duhaney (Dk.73 Sambissa), Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Coly (Dk. 62 Ali Yaşar), Muammer Sarıkaya, Loshaj (Dk.77 Imbula), Rroca, Ndao (Dk. 62 Mamadou), Kenio, Traore (Dk. 62 Emir Kaan Gültekin)

        Goller: Dk. 32 Fall, Dk. 56 Aytaç Kara, Dk. 72 Ngoy (Kasımpaşa) , Dk.76 Emir Kaan Gültekin (İstanbulspor)

        Sarı kartlar: Dk. 33 Duhaney, Dk. 53 Traore (İstanbulspor), Dk. 35 Sadık Çiftpınar, Dk. 67 Gomis (Kasımpaşa)

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