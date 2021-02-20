Kasımpaşa, Süper Lig'in 26. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.

KASIMPAŞA - KARAGÜMRÜK

STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadı

HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu

SAAT: 13.30

YAYIN: beIN Sports 1

KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Bistrovic, Aytaç, Sadiku, Yusuf, Hodzic, Thelin

TEKNİK DİREKTÖR: Fuat Çapa

KARAGÜMRÜK: Aykut, Koray, Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Berolacci, Castro, Ndao, Salibur, Kemal Ademi

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Can

Ligde çıktığı son 4 maçta 3 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek kötü gidişe son vermek istiyor. Yaptığı 24 müsabakada 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı takım, haftaya 26 puanla 15. sırada girdi. Süper Lig'de 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyeti bulunan Fatih Karagümrük ise hanesine 37 puan yazdırdı. Kırmızı-siyahlılar, 26. hafta öncesinde 8. sırada yer aldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlanmıştı.

İÇ SAHADA SON 6 MAÇTA 5 MAĞLUBİYET

Kasımpaşa, sahasında yaptığı son 6 karşılaşmada 5 mağlubiyet yaşadı. Ligde iç sahada çıktığı ilk 6 müsabakada 14 puan elde ederek dikkati çeken lacivert-beyazlı takım, son 6 maçında ise istediği sonuçları alamadı.

İstanbul temsilcisi, bu karşılaşmalarda Gaziantep'e, Fenerbahçe'ye, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a, Hes Kablo Kayserispor'a ve Atakaş Hatayspor'a mağlup oldu. Kasımpaşa, bu süreçte tek galibiyetini ise Demir Grup Sivasspor karşısında elde etti.

Bu maçlarda 4 kez fileleri havalandıran Kasımpaşa, kalesinde ise 14 gole engel olamadı.