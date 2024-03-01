Kasımpaşa-Sivasspor maçı CANLI YAYIN
Kasımpaşa-Sivasspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Sezonun flaş takımı Kasımpaşa haftaya 39 puanla 5. sırada giriyor. Bülent Uygun yönetiminde toparlanan Sivasspor ise 37 puanla 6. sırada yer alıyor. Kasımpaşa-Sivasspor maçına dair tüm detaylar haberimizde...
STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
HAKEM: Burak Şeker
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports 1
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında EMS Yapı Sivasspor'u konuk ediyor.
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Porozo, Yasin, Sadiku, Aytaç, Oğulcan, Hajradinovic, Ben Ouanes, Nuno Da Costa
Sivasspor: Ali Şaşal, Murat Paluli, Caner, Appindangoye, Poungouras, Uğur Çiftçi, İbrahim Akdağ, Mijo Caktas, Turgunboev, Menig, ManajMAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ
Ligde son haftalarda yakaladığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken lacivert-beyazlılar, son 5 maçta 3 galibiyet ile birer beraberlik ve mağlubiyet yaşarken, 10 puan topladı.
Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen teknik direktör Sami Uğurlu yönetimindeki Kasımpaşa, haftaya 39 puanla 5. sırada giriyor.
Tıpkı Kasımpaşa gibi çıkışa geçen ve son 5 maçında mağlubiyet yaşamayan EMS Yapı Sivasspor ise 37 puanla 6. basamakta yer alıyor.
KASIMPAŞA'DA 5 İSİM SINIRDA
Lacivert-beyazlı ekipte Kenneth Omeruo, Aytaç Kara, Haris Hajradinovic, Mamadou Fall ve Yasin Özcan, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.