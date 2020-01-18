Kasımpaşa, CSKA Moskova'da forma giyen Zvonimir Sarlija'yı kadrosuna kattı. 23 yaşındaki Hırvat stoper, satın alma opsiyonu ile sezon sonuna kadar kiralandı.

Lacivert - Beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçen CSKA Moskova'da forma giyen 23 yaşındaki Hırvat stoper oyuncusu Zvonimir Sarlija, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini satın alma opsiyonu ile sezon sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."

Daha önce Tarkan Serbest, Doğucan Haspolat, Tomas Brecka ve Dieumerci Ndongala'yı transfer eden Kasımpaşa, Zvonimir Sarlija ile birlikte 5. takviyesini yapmış oldu.

Zvonimir Sarlija

Doğum tarihi: 29 Ağustos 1996

Doğduğu il: Koprivnica / Hırvatistan

Boyu: 1,89 m

Uyruk: Hırvatistan

Mevki: Defans - Stoper

Ayak: Sağ ayak

Oynadığı takımlar: Slaven Belupo, NK Koprivnica, NK Solin, CSKA Moskova