DHA

Pınarbaşı ilçesine bağlı Çorbacı mahallesinde iftar öncesi Şerafettin Cebeci'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında, evden çıkamayan zihinsel engelli Cüneyt Cebeci (30) yanarak can verirken, baba Şerafettin Cebeci ise oğlunu kurtarmak isterken yaralandı. İtfaiye ekiplerinin, müdahalesine rağmen kontrol altına alınamayan yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangın sonrası Jandarma ekipleri tarafından, Cüneyt Cebeci'nin cenazesinin enkaz altından çıkartılması için çalışma başlatıldı.