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Kastamonu'da orman yangını: 5 hektarlık alan zarar gördü

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında 5 hektar ormanlık alan zarar gördü

Kastamonu
AA

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine bağlı Şahinçatı köyü Okçu Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Köylülerin ihbarı üzerine Kastamonu, Taşköprü, Tosya, Karadere, Hanönü ve Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Kastamonu ve Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın söndürme çalışmalarına çevre köylerden vatandaşlar da destek verdi. AA'nın haberine göre; Okçu Mahallesine 150 metre kala kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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