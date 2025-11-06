Habertürk
        Kastamonu Haberleri

        Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi'nde yeni sezon hazırlıkları tamamlandı

        Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi'nde yaklaşan sezon öncesinde hazırlıkların tamamlandığını duyurdu.

        Giriş: 06.11.2025 - 16:28 Güncelleme: 06.11.2025 - 16:28
        Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi'nde yeni sezon hazırlıkları tamamlandı
        Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi'nde yaklaşan sezon öncesinde hazırlıkların tamamlandığını duyurdu.

        Dallı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sezon öncesi Kastamonu İl Özel İdaresi tarafından tesiste pist ve telesiyej bakımlarının yapıldığını belirtti.

        Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezinin sezona hazır olduğunu vurgulayan Dallı, "Bu yıl da Ilgaz Dağı'nın eşsiz doğasında kış turizminin gözdesi olmaya devam edecek Yurduntepe'de herkes için güvenli, konforlu ve keyifli bir ortam sunmaya hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

