Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Pompeiopolis Antik Kenti'nin yapay zeka ile tanıtım filmi oluşturuldu

        Roma döneminde Paflagonya bölgesinin başkenti olan Pompeiopolis'in, yapay zeka ile tanıtım filmi oluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 11:41 Güncelleme: 06.11.2025 - 11:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pompeiopolis Antik Kenti'nin yapay zeka ile tanıtım filmi oluşturuldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Roma döneminde Paflagonya bölgesinin başkenti olan Pompeiopolis'in, yapay zeka ile tanıtım filmi oluşturuldu.

        Roma döneminde yayıldığı alan bakımından Paflagonya bölgesinin en büyük kentlerinden biri olan Pompeiopolis Antik Kenti hakkında Taşköprü Belediyesi tarafından yapay zeka ile tanıtım filmi hazırlandı.

        Pompeiopolis dönemindeki günlük yaşantının ele alındığı filimde, günümüzde antik kentten çıkarılan bazı kalıntıların o günkü durumları gösterildi.

        Filmin devamında yıkılan ve tahrip olan antik kentin, yapılan çalışmalar sonucunda tekrar ayağa kaldırılması da yapay zeka ile aktarıldı.

        Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Pompeiopolis'te kazı çalışmalarının 2006 yılından itibaren devam ettiğini söyledi.

        Son yıllarda hızlı mesafe aldıklarını anlatan Arslan, "Kültür ve Turizm Bakanlığımızın ve sponsorlarımızın desteğiyle kazımızın hız kazandığı ortaya çıkan verilerle de gözüküyor. Burası Paflagonya'ya başkentlik yapmış Pompeiopolis Antik Kenti. Burada çok değerli eserler var. Karadeniz'in en önemli kazısının olduğu noktadayız. 2400 metrekarelik villası olan Türkiye'de üçüncü Roma kenti burası." dedi.

        Pompeiopolis Antik Kenti'nin Kastamonu ve Karadeniz turizmine önemli katkıda bulunacağını ifade eden Arslan, kentin dönemin dini merkezleri arasında yer aldığını da ifade etti.

        Arslan, yapay zekanın son zamanlarda büyük ilgi gördüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Biz de bunu 'neden Pompeiopolis'in geçmişini canlandıran bir film yapmak için kullanmayalım' diye düşündük. Hemen çalışmalara başladık ve bunun birinci etabını yaptık. Başka bir projemiz daha var. İki ay içinde kısa bir film çekimi yapılacak. Yine yapay zekayla. On dakikalık bir film olacak. Onun daha çok etkili olacağını düşünüyoruz. Onu dünya basınına da servis edeceğiz. Dünya Mirası Kastamonu İnsiyatif Grubu'yla burada bir program düzenledik. Taşköprü'de Pompeiopolis Film Festivalini de düşünüyoruz. Şu an çalışmalarını yapıyoruz, gerekli girişimlerde bulunuyoruz, hemen hemen altyapısını da oluşturduk. İnşallah Bakanlığa da başvurarak Pompeiopolis Film Festivali Kastamonularla buluşacak. Yurt dışından da en az 5 yabancı filmin bu yarışmaya katılması gerekiyor. Hemen hemen onlar da hazır. Bunun da buraya farklı bir ivme kazandıracağını düşünüyoruz."

        Ziyaretçilerin daha iyi gezebilmeleri için yürüyüş yollarının oluşturulmasını amaçladıklarını anlatan Arslan, "Bunların neticesinde ilçemizin, Kastamonu'nun ve bölgenin kültür turizmini geliştirecek. Bütün hedefimiz bu. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansımızla bir protokol imzaladık, girişteki sunum merkezinden elden geçirilecek ve teknik destek verilecek. Oranın bir müze niteliği kazanmasını istiyoruz. Amacımız buranın hızlı bir şekilde turizme açılması ve Örenyeri olarak tescilinin yapılması. Buranın kadim bir şehir olduğunu ülkeye ve dünyaya tanıtmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AVM'de büyük panik! Senegalli milli futbolcuya silah çekti!
        AVM'de büyük panik! Senegalli milli futbolcuya silah çekti!
        Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu!
        Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu!
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Bugün ve yarın yağış, hafta sonunda güneşli hava var!
        Bugün ve yarın yağış, hafta sonunda güneşli hava var!
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Sibel'i yumrukla darp eden boksör bıçaklamıştı... Detaylar ortaya çıktı!
        Sibel'i yumrukla darp eden boksör bıçaklamıştı... Detaylar ortaya çıktı!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        "Verilmiş sadakam varmış"
        "Verilmiş sadakam varmış"
        Buğlem Berra 14 yaşındaydı... 3 gün önce doğum günüydü!
        Buğlem Berra 14 yaşındaydı... 3 gün önce doğum günüydü!
        Noterlere nöbet zorunluluğu
        Noterlere nöbet zorunluluğu
        Yoğun sis aramaya izin vermiyor... Anne ile oğlunun son görüntüsü!
        Yoğun sis aramaya izin vermiyor... Anne ile oğlunun son görüntüsü!
        Trump: Mamdani kötü başladı
        Trump: Mamdani kötü başladı
        Avustralya günde 3 saat ücretsiz elektrik verecek
        Avustralya günde 3 saat ücretsiz elektrik verecek
        81 ilde sahte içki operasyonu
        81 ilde sahte içki operasyonu

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da kaybolan anne ve oğlunun yeni güvenlik kamerası görüntüleri or...
        Kastamonu'da kaybolan anne ve oğlunun yeni güvenlik kamerası görüntüleri or...
        GÜNCELLEME 3 - Kastamonu'da kaybolan anne ve oğlunu arama çalışmaları devam...
        GÜNCELLEME 3 - Kastamonu'da kaybolan anne ve oğlunu arama çalışmaları devam...
        Albay Kılıç'tan Taşköprü Belediye Başkanı Arslan'a ziyaret
        Albay Kılıç'tan Taşköprü Belediye Başkanı Arslan'a ziyaret
        Kastamonu'da kayıp anne ve oğlunu arama çalışmaları 3'üncü günde
        Kastamonu'da kayıp anne ve oğlunu arama çalışmaları 3'üncü günde
        Kastamonu'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma programı düzenlendi
        Kastamonu'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma programı düzenlendi
        Kastamonu'da Ezine Çayı'nda avlanan balık kartalları görüntülendi
        Kastamonu'da Ezine Çayı'nda avlanan balık kartalları görüntülendi