        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Albay Kılıç'tan Taşköprü Belediye Başkanı Arslan'a ziyaret

        Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanı Albay Gülhan Kılıç, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 18:42 Güncelleme: 05.11.2025 - 18:42
        Albay Kılıç'tan Taşköprü Belediye Başkanı Arslan'a ziyaret
        Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanı Albay Gülhan Kılıç, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'ı ziyaret etti.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Arslan, Kılıç'a ziyareti dolayısıyla teşekkür etti.

        Kılıç'a hediyesi için teşekkür eden Arslan, görevinde başarı diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

