Taşköprü'de 94 köye 170 sıvat dağıtıldı

Dağıtım programına Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ, Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet İpek, AK Parti İlçe Başkanı Tuncay Kendiroğlu, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Ziya Ergün, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kastamonu Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Kılınç, projenin kırsal yaşamı desteklemeyi, üreticilerin şartlarını iyileştirmeyi ve bölgedeki hayvancılık faaliyetlerini güçlendirmeyi hedeflediğini söyledi.

Kırsal bölgelerde hayvancılıkla uğraşan üreticilerin suya erişimini kolaylaştırmak ve hayvan refahını artırmak amacıyla yapılan dağıtımın, tarımsal üretime olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

