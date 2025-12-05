Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da dört yeni ambulans hizmete alındı

        Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 18:25 Güncelleme: 05.12.2025 - 18:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da dört yeni ambulans hizmete alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) stantları açılarak acil sağlık hizmetlerinde kullanılan araçlar ile ekipmanlar sergilendi.

        Vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtılan etkinlikte sürücüler de fermuar sistemi hakkında bilgilendirildi.

        Sağlık Bakanlığı ve ASELSAN'ın işbirliğinde geliştirilen yerli üretim Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) cihazı da tanıtıldı.

        Araç, Azdavay, Cide ve Pınarbaşı ilçelerine tahsis edilen tam donanımlı 4x4 ambulanslar da etkinlik kapsamında hizmete alındı.

        Ambulansların anahtarlarını ekiplere teslim eden Kastamonu Valisi Meftun Dallı, yaptığı konuşmada, acil sağlık personelinin haftasını tebrik etti.

        Yapılan etkinliklerin önemine değinen Dallı, "Bu haftanın, acil sağlık hizmetleri konusundaki duyarlılıkların ve hassasiyetlerin artmasına, vatandaşlarımızın bilgi sahibi olmasına yönelik fayda sağlayacaktır. Hizmete alınan ambulansların da ilçelerimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. İhtiyaç anında vatandaşlarımıza daha hızlı bir şekilde ulaşılmasına mutlaka katkısı olacaktır. Emeği ve katkısı olan başta İl Sağlık Müdürümüz olmak üzere tüm arkadaşlarıma, sağlık personelimize, hocalarımıza ve hekimlerimize teşekkür ediyorum. İşlerinde başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun." diye konuştu.

        Kastamonu İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz da hizmete alınan araçlarla birlikte toplam 69 ambulansla il genelindeki 43 acil sağlık istasyonuyla vatandaşlara hizmet verdiklerini söyledi.

        2025 yılı içerisinde 11 ayda 43 bin vatandaşa ulaştıklarını aktaran Yavuzyılmaz, şöyle devam etti:

        "Bu yıl içinde sadece ambulanslarımız 3 milyon 70 bin kilometre yol yaptı. Bu çok yüksek bir sayı. İlimizin coğrafyası da bunu gerektiriyor. Bizim il merkezinde10 dakika, kırsalda ise 30 dakika hastaya ulaşma sınırımız var. İl merkezindeki 10 dakika sınırını yüzde 95'in üzerinde tutturuyoruz. Merkeze bağlı bazı köylerimizden dolayı küçük sapmalar olabiliyor ama yine de yüzde 95'in üzerindeyiz. Kırsalda ise yüzde 80'lerin üzerindeyiz. İnşallah daha iyi noktalara gelmek için çalışıyoruz. Paletli ambulansımız var, arazi şartlarına uygun ambulanslarımız var. Kış bölgemizde yoğun geçiyor. Bunun için tüm şartlarda hizmet etmeye çalışıyoruz."

        Hizmete alınan ambulanslar etkinliğin ardından tahsis edildikleri ilçelere gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rojin'in telefonu ile ilgili flaş gelişme!
        Rojin'in telefonu ile ilgili flaş gelişme!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        5 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        5 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        İl olmaya aday ilçeler
        İl olmaya aday ilçeler
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Kupada derbi heyecanı yaşanacak: Gruplar belli oldu!
        Kupada derbi heyecanı yaşanacak: Gruplar belli oldu!
        Netflix'ten dev satın alma
        Netflix'ten dev satın alma
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Yağış ve soğuk hava geliyor!
        AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Yağış ve soğuk hava geliyor!
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"

        Benzer Haberler

        Ayı, arı kovanlarını parçaladı
        Ayı, arı kovanlarını parçaladı
        Kastamonu'da tomruk altında kalan orman işçisi yaralandı
        Kastamonu'da tomruk altında kalan orman işçisi yaralandı
        Taşköprü'de 94 köye 170 sıvat dağıtıldı
        Taşköprü'de 94 köye 170 sıvat dağıtıldı
        Yurduntepe Kayak Merkezi'ne girişler ücretsiz oldu
        Yurduntepe Kayak Merkezi'ne girişler ücretsiz oldu
        Ağlı'da ilçe esnafı ve kurum personeline eğitim verildi
        Ağlı'da ilçe esnafı ve kurum personeline eğitim verildi
        Kastamonu'da 2 ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Kastamonu'da 2 ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı