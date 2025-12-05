Kastamonu'da dört yeni ambulans hizmete alındı

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) stantları açılarak acil sağlık hizmetlerinde kullanılan araçlar ile ekipmanlar sergilendi.

Vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtılan etkinlikte sürücüler de fermuar sistemi hakkında bilgilendirildi.

Sağlık Bakanlığı ve ASELSAN'ın işbirliğinde geliştirilen yerli üretim Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) cihazı da tanıtıldı.

Araç, Azdavay, Cide ve Pınarbaşı ilçelerine tahsis edilen tam donanımlı 4x4 ambulanslar da etkinlik kapsamında hizmete alındı.

Ambulansların anahtarlarını ekiplere teslim eden Kastamonu Valisi Meftun Dallı, yaptığı konuşmada, acil sağlık personelinin haftasını tebrik etti.

Yapılan etkinliklerin önemine değinen Dallı, "Bu haftanın, acil sağlık hizmetleri konusundaki duyarlılıkların ve hassasiyetlerin artmasına, vatandaşlarımızın bilgi sahibi olmasına yönelik fayda sağlayacaktır. Hizmete alınan ambulansların da ilçelerimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. İhtiyaç anında vatandaşlarımıza daha hızlı bir şekilde ulaşılmasına mutlaka katkısı olacaktır. Emeği ve katkısı olan başta İl Sağlık Müdürümüz olmak üzere tüm arkadaşlarıma, sağlık personelimize, hocalarımıza ve hekimlerimize teşekkür ediyorum. İşlerinde başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun." diye konuştu.