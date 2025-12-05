Yurduntepe Kayak Merkezi'ne girişler ücretsiz oldu

Ilgaz Dağı'nda bulunan Yurduntepe Kayak Merkezi'ne girişler ücretsiz olacak.

Kastamonu İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan Ilgaz Dağı'nda kayak sevenleri sevindirecek önemli bir karara imza atıldığı belirtildi.

Yurduntepe Kayak Merkezi'nin daha önce milli park sınırları içinde bulunması nedeniyle araçlardan giriş ücreti alınan Ilgaz Dağı'nda HGS uygulamasına geçildiğini kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Buna göre, Ilgaz Dağı Milli Parkı girişine kurulan HGS sistemi, geçen tüm araçlara standart giriş ücretini otomatik olarak yansıtacak. Ancak kararın can alıcı noktası şu. Milli Park sınırları dışında yer alan Yurduntepe Kayak Merkezi yoluna dönüldüğü anda bu ücretlendirme sistemi devreye girecek ve plakaya yansıtılan giriş ücreti otomatik olarak araç sahibine iade edilecek."

Açıklamada, Yurduntepe Kayak Merkezi'ni ziyaret eden vatandaşlar ve turistler için bu yıldan itibaren giriş ücreti ödeme döneminin sona erdiği bildirildi.