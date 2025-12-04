Taşköprü'de belediye tarafından jilet toplama kampanyası başlatıldı
–Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde belediye tarafından jilet toplama kampanyası başlatıldı.
–Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde belediye tarafından jilet toplama kampanyası başlatıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, halk salığının korunması ve sıfır atık kampanyasına destek olmak amacıyla ilçedeki tüm berberlere özel atık jilet kutuları dağıtıldı.
Kullanılmış jiletlerin çöpe atılmasının önüne geçilerek, geri dönüşüme kazandırılmalarını amaçlanan kampanyanın ilçe genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.