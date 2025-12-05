Ağlı'da ilçe esnafı ve kurum personeline eğitim verildi
Ağlı İlçe Emniyet Amirliği tarafından el yapımı patlayıcılar ile mücadele kapsamında esnaf ve ilgili kurum personellerine eğitim verildi.
Ağlı İlçe Emniyet Amirliği tarafından el yapımı patlayıcılar ile mücadele kapsamında esnaf ve ilgili kurum personellerine eğitim verildi.
Eğitimde şüpheli paket ve araç tanıma, alınacak önlemler ve acil durumlarda yapılması gerekenler yetkililerce anlatıldı.
Ağlı Kaymakamı Büşra Çelebi, güvenlik farkındalığını artıran bu çalışmaları için İlçe Emniyet Amirliği personellerine teşekkür etti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.