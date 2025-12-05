Habertürk
        Ağlı'da ilçe esnafı ve kurum personeline eğitim verildi

        Ağlı'da ilçe esnafı ve kurum personeline eğitim verildi

        Ağlı İlçe Emniyet Amirliği tarafından el yapımı patlayıcılar ile mücadele kapsamında esnaf ve ilgili kurum personellerine eğitim verildi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 14:14 Güncelleme: 05.12.2025 - 14:14
        Ağlı'da ilçe esnafı ve kurum personeline eğitim verildi
        Ağlı İlçe Emniyet Amirliği tarafından el yapımı patlayıcılar ile mücadele kapsamında esnaf ve ilgili kurum personellerine eğitim verildi.

        Eğitimde şüpheli paket ve araç tanıma, alınacak önlemler ve acil durumlarda yapılması gerekenler yetkililerce anlatıldı.

        Ağlı Kaymakamı Büşra Çelebi, güvenlik farkındalığını artıran bu çalışmaları için İlçe Emniyet Amirliği personellerine teşekkür etti.

