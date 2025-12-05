Kastamonu'da 2 ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Kastamonu'da meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, A.A'nın kullandığı 34 FV 6686 plakalı hafif ticari araç, Araç-Kastamonu kara yolunun Gelersin köyü yol ayrımı mevkisinde gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü ile beraberindeki eşi A.Ş. yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hasatnesine sevk edildi.
Diğer kazada ise İ.D'nin kullandığı 52 KF 429 plakalı otomobil, Araç-Kastamonu kara yolu Kanlıgöl köyü yakınlarında gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı.
Hafif yaralanan sürücünün tedavisi Araç Devlet Hastanesinde gerçekleştirildi.
